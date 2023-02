Sami Välimäki jakaa kärkisijaa Thaimaassa pelattavan Euroopan-kiertueen kisan avauskierroksen jälkeen.

Sami Välimäki on ollut hyvässä vireessä Euroopan-kiertueen Aasiassa pelattavissa turnauksissa. Kuva viime viikonvaihteen turnauksesta Singaporesta.

Suomalaisgolfaaja Sami Välimäki jatkaa vahvaa virettään golfin miesten Euroopan-kiertueella.

Välimäki on jaetulla kärkipaikalla Thaimaan Bangkokissa avauskierroksen jälkeen. Välimäen tavoin 64 lyönnin kierrokseen ylsi vain Tanskan Martin Simonsen.

”Todella hyvä kierros”, Välimäki totesi Euroopan-kiertueen julkaisemassa haastattelussa.

Uransa toista voittoa kiertueella tavoitteleva Välimäki aloitti uuden kauden hyvin jo marraskuussa Etelä-Afrikassa. Silloin heltisi kakkossija, ja sama sijoitus tuli viime viikolla Singaporessa.

”Tällä kaudella pelaamista on helpottanut, että pallon lyöminen on ollut hyvää. Puttipeli on toiminut koko ajan”, 24-vuotias Välimäki kertasi.

Tulokaskaudellaan vuonna 2020 Välimäki voitti kilpailun Omanissa.

Thaimaassa pelattavassa kilpailussa Kalle Samooja käytti torstaina 69 lyöntiä ja on jaetulla 33. sijalla.

Tapio Pulkkanen (73 lyöntiä) ja Mikko Korhonen (74) ylittivät avauskierroksellaan kentän ihannetuloksen 72. He eivät mahtuneet sadan parhaan joukkoon.