Columbuksen suomalaisvahti Joonas Korpisalo saattaa joutua kauppatavaraksi NHL:n siirtorajan kynnyksellä.

Joonas Korpisalo on edustanut Columbus Blue Jacketsia koko NHL-uransa ajan. Tällä kaudella hän on ollut tilastollisesti joukkueen paras maalivahti.

NHL-jääkiekkoliigan Columbus Blue Jacketsin suomalaismaalivahti Joonas Korpisaloa on viime vuosina huhuiltu muualle seurasta, jota hän on edustanut koko kaudella 2015–2016 alkaneen NHL-uransa ajan.

Kun NHL:n tämän kauden siirtoraja on pikkuhiljaa lähestymässä, Korpisalon, 28, nimi on jälleen pulpahtanut esiin siirtospekulaatioissa.

”Yritän olla ajattelematta sitä”, Korpisalo hymähti The Athletic -sivuston haastattelussa.

”Viime kaudella tein sen virheen, että ajattelin tuota asiaa. Samaa virhettä en tällä kertaa tee. Totta kai, tuo juttu on jollain lailla taustalla, mutten itse voi tehdä mitään.”

”Johto tekee mitä haluaa, eikä koskaan voi tietää, mitä muut seurat miettivät. Kukaan ei ole sanonut mitään. Olen täällä mielelläni. Mikään ei ole muuttunut”, Korpisalo jatkoi.

Siirtoaika umpeutuu 3. maaliskuuta. Columbuksen urheilujohtajana toimii Jarmo Kekäläinen, joka aloitti tehtävässään jo kaudella 2012–2013.

Pelisuoritusten perusteella Korpisaloa ei kannattaisi siirtää mihinkään. Hän on ollut Columbuksen paras maalivahti tällä kaudella: kahdeksan voittoa voittoprosentilla 45,2, kun muut Jackets-vahdit ovat koonneet yhteensä kahdeksan voittoa prosentin ollessa vain 25,8.

Torjuntaprosentti Korpisalolla on kelpo 90,9, ja töitä on piisannut. Häntä vastaan on lauottu toiseksi eniten ottelua kohden koko liigassa, 35,9 laukausta peliä kohden.

Korpisalosta tulee kuitenkin kesällä rajoittamaton vapaa agentti. Kun Jacketsin muista vahdeista Elvis Merzļikinsiä on haastavaa kaupata ison sopimuksen takia ja nuoren Daniil Tarasovinkin jatko seurassa vaikuttaa varsin turvatulta.

”Tiedän realiteetit. Mutta yritän pelata ja nauttia siitä. Tämä kausi on ollut hieno. Olen pelannut paljon. Emme valitettavasti ole voittaneet paljon, mutta pelaaminen on ollut hauskaa, varsinkin viime kauden jälkeen”, Korpisalo sanoi viitaten lonkkavaivan sotkemaan vaikeaan viime kauteen.

Vaivannut lonkka leikattiin, ja Korpisalollakin oli huolta tästä kaudesta.

”Kuinka lonkka kestää? Pääsenkö edes pelaamaan? Tuollaisia ajattelin kesän aikana, koska kipuja oli ja liikkuvuus oli nollissa. No, ei siitä lonkasta varmaan enää ikinä tule samanlaista kuin viisi vuotta sitten. Alan vanheta”, Korpisalo mietti ja nauroi.

”Liikkuvuus ei ole entisensä, muttei tarvitsekaan. Tunnen, että se on saanut minut pelaamaan fiksummin.”