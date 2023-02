ZSC Lionsin kanadalaisvalmentaja Marc Crawford menetti malttinsa suomalaistuomarille. Sveitsin jääkiekkoliitto tutkii avautumista.

Sveitsin jääkiekkoliitto tutkii suomalaiseen päätuomariin Mikko Kaukokariin kohdistunutta homofobista purkausta, sveitsiläislehti Blick kertoo.

42-vuotias Kaukokari jakoi keskiviikkona oikeutta ZSC Lionsin ja EHC Biel-Biennen ottelussa Sveitsin liigassa. Zürichiläisen Lionsin kanadalaisluotsi Marc Crawford tulistui Kaukokarille, joka ei suostunut tarkistamaan pelikellossa ollutta aikaa.

Crawford huusi Kaukokarille, että tämä on tehnyt kaikkensa Bielin eteen ja kutsui suomalaista homofobisella termillä cocksucker. Lions hävisi ottelun maalein 2–3.

”Näin tilanteen. Crawford astuu syrjivillä puheillaan viivan yli”, liigan johtaja Denis Vaucher kommentoi Blickille.

”Kuumina hetkinä voit sanoa vittu tai jotain vastaavia sanoja, mutta kun hyökkäät henkilökohtaisesti erotuomarin kimppuun kuten tässä tapauksessa, on kyse enemmän kuin roskapuheesta.”

Jääkiekon Liigassa 14. kauttaan viheltävä Kaukokari rikkoi tammikuussa 700 tuomitun liigaottelun rajapyykin vasta viidentenä tuomarina. Sveitsissäkin hän on tuominnut kymmeniä liigapelejä. Kokemusta löytyy myös olympialaisista ja MM-kisoista.

Marc Crawford on aiemminkin korottanut ääntään vaihtoaitiossa. Kuvassa Crawford Ottawa Senatorsin penkin takana keväällä 2019.

Crawford, 62, on entinen NHL-pelaaja ja -valmentaja, joka on luotsannut Lionsia kausina 2012–2016 sekä jälleen viime vuoden joulukuun lopusta alkaen.

Hänellä on aiempaakin historiaa juuri Bieliä vastaan. Kevään 2015 pudotuspelisarja muistetaan Crawfordin ja silloisen Biel-valmentajan Kevin Schläpferin lämminhenkisestä sanailusta sekä Crawfordin Look at you Hollywood -kommentista.

NHL-seura Chicago Blackhawks hyllytti Crawfordin joulukuussa 2019 apuvalmentajan paikalta sisäisen tutkinnan ajaksi useiden pelaajien syytettyä häntä väkivaltaisesta ja epäasiallisesta käytöksestä aiemmissa pesteissään.

Crawford sai lopulta jatkaa pestissään.

Vancouver Canucksin päävalmentajana toimiessaan Crawford joutui myrskyn silmään, kun hänen pelaajansa Todd Bertuzzi pahoinpiteli Colodaro Avalanchen Steve Mooren.

Bertuzzin väkivaltainen hyökkäys tapahtui maaliskuussa 2004 ja päätti Mooren uran. Kyseessä oli kosto joukkueiden edellisestä kohtaamisesta, jossa Moore oli taklannut kyynärpäällä päähän Canucksin Markus Näslundia ja jäänyt ilman rangaistusta.

Crawfordin homofobisen huutelun tutkinnasta kertoi ensimmäisenä Suomessa kiekkosivusto Jatkoaika.com.