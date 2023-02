Maaliskuun alussa pidettäviin EM-halleihin Reetta Hurske lähtee jopa voittajasuosikkina, ei enää haastajana.

Reetta Hurske on varmassa kunnossa tänä talvena.

Reetta Hurske nousi odotetusti yleisurheilun SM-hallin tähdeksi sunnuntaina.

Hurske otti vasta nyt uransa ensimmäisen Suomen mestaruuden 60 metrin aidoissa kansainvälisestikin mainiolla ajalla 7,83 sekuntia.

Hän jäi vain kaksi sadasosaa tänä talvena juoksemastaan Suomen ennätyksestä. Alkuerissä Hurske juoksi 7,85.

Kaikkiaan hän on alittanut tällä kaudella jo yhdeksän kertaa kovana pidetyn 7,90:n rajan. Ennen tätä kautta aitojen SE oli 7,91 Nooralotta Nezirin hallussa.

Viime vuonna Hurske kilpaili samaan aikaan ulkomailla. Edellisvuonna hän keskeytti huonosti menneen hallikauden. Vuoden 2020 SM-halleissa kotikisoissa Tampereella Hurske hylättiin vilppilähdön takia.

Vilpit varjostivat myös sunnuntain finaalia Liikuntamyllyssä Helsingissä. Ensin tuomarit hyllyttivät finaalista Annimari Kortteen ja sitten Lotta Haralan vilppilähtöjen takia. Näin Saga Vanniselle (8,25) ja Saara Keskitalolle (8,28) aukesivat ovet muille mitaleille.

”Kun lähtöjä tuli niin monta, se söi vähän omaa suoritusta ja alkukiihdytystä. Vaikea sanoa, olisko nyt muuten tullut Suomen ennätys. Piti keskittyä omaan tekemiseen. Siitä huolimatta juoksu tuli hyvin”, Hurske sanoi.

Hurske on erittäin varmassa ja vahvassa kunnossa. Jopa niin vahvassa, että hän lähtee suosikkina maaliskuun alun EM-halleihin Istanbuliin. Aiemmin hän on ollut haastajan asemassa.

EM-halleissa vuonna 2019 oli neljäs. Hurske jäi samalla ajalla 8,06 Saksan Cindy Rolederin jälkeen neljänneksi. Tuhannesosat ratkaisivat mitalin.

”Itselläni on kovat tavoitteet EM-halleissa. Finaalissa pistetään sitten urku auki ja katsotaan, mihin se riittää.”

Saman talven SM-halleissa hän juoksi finaalissa saman ajan Nezirin kanssa (7,97). Ensin voittajaksi julistettiin Hurske, sitten Neziri.

”Nyt on treenattu hyvin syksystä alkaen. On se kumma, jos treeni ei tehoa. Näillä ajoilla päästään jatkoon EM-halleissa. Kunto on nyt sellainen. Pariisissa tuli pieni kauneus­virhe, mutta niitä tulee”, Hurske sanoi ja viittasi runsaan viikon takaisiin kisoihinsa Ranskassa, jossa hän juoksi ajat 8,00 ja 7,97.

Tärkeä syy hyvää hallikauteen on se, että Hurske on saanut treenata terveenä.

Ennen EM-halleja Hurske kilpailee vielä keskiviikkona Madridissa, jonne myös SM-halleissa hylätty Harala on lähdössä.

”Harmittaa tosi paljon. Kaikki oli satsattu finaaliin”, pettynyt Harala sanoi.

Harala on lähdössä Hurskeen seuraksi EM-halleihin. Harala toipui pitkään vaikeasta jalkavammasta.

Sen sijaan ensimmäisenä finaalista hylätty Korte oli jopa tyytyväinen, ettei hänen tarvinnut enää juosta.

Korte urakoi lauantaina kolme lähtöä 60 metrin sileällä, jossa hän juoksin ennätyksensä 7,55 sekuntia. Sunnuntaina hän juoksi ennätyksensä 24,26 sekuntia 200 metrin alkuerissä ennen 60 metrin aitojen alkueriä.

”Kroppa on ihan tyhjä. Aitojen alkuerissä vain loikin aitojen yli. Näin hyviä treenejä minulle ei ole ollut pitkään aikaan eikä näin monta starttia kahtena päivänä. Jalat kestivät”, Korte sanoi.

Anniina Kortetmaa juhli voittoaan 200 metrillä. Vierellä kolmanneksi juossut Anna Pursiainen.

Anniina Kortetmaa koki Haralan ja Kortteen kohtalon lauantaina 60 metrin sileällä, kun hänet tuomittiin vilppilähdöstä. Sunnuntaina Kortetmaa voitti Suomen mestaruuden 200 metrillä kauden parhaalla ajallaan 23,64.

Kortetmaa protestoi hylkäystään lauantaina.

”Tuntuu, ettei urheilijalle ole mitään oikeuksia, mutta mitään ei ollut tehtävissä. Olisin voinut juosta ennätykseni.”