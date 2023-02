Kilpa­kuskien suut yritetään tukkia säännöillä, joiden rikkominen on todella helppoa

FIA:n linja on ajan hengen vastainen, kun samaan aikaan urheilijat haluavat entistä enemmän käyttää sananvapauttaan, kirjoittaa HS:n urheilutoimittaja Ari Virtanen.

Kun jokin urheilua järjestävä taho korostaa puolueettomuuttaan, silloin puolueettomuus on todennäköisesti jo vaarantunut.

Kansainvälisen autourheiluliiton FIA perjantaina julkaistut päivitetyt säännöt tukkivat suut formulakuskeilta tai vaikkapa rallikuskeilta. FIA ei halua kuskien käyttävän kisoja ja kisalähetyksiä poliittisiksi katsottujen viestien lähettämiseen.

Liitto korostaa puolueettomuutta mutta on puolensa valinnut.

Käytännössä FIA:n säännöt kieltävät poliittiset, uskonnolliset tai henkilökohtaiset lausunnot, jotka ovat sen puolueettomuus­periaatteen kanssa ristiriidassa. Näin FIA kumartaa syvään esimerkiksi F1-sarjassa kilpailuja järjestäville neljälle Lähi-idän maalle.

FIA korostaa, että kansainvälisten kilpailujen kilpailijat ovat osa maailmanlaajuista yhteisöä, jossa on erilaisia näkemyksiä ja arvoja. FIA sanoo, että kilpailussa huomion pitäisi olla moottoriurheilussa, tallien ja ajajien suorituksissa.

Ei FIA sentään pysty kuskien sananvapautta täysin riistämään, mutta sitä vapautta ei saa käyttää kisapaikalla.

FIA:n linja on ajan hengen vastainen, kun samaan aikaan urheilijat haluavat entistä enemmän käyttää sananvapauttaan ja vaikutusvaltaansa.

Sen voi arvata, että seitsenkertainen F1-sarjan maailmanmestari Lewis Hamilton koettelee sääntöjen rajoja. Hän on ottanut viime vuosina usein kantaa yhteiskunnallisiin asioihin kisojen yhteydessä myös visuaalisilla ja symbolisilla kannanotoilla, joissa hän on tukenut esimerkiksi seksuaali­vähemmistöjä.

Sääntöjen rikkominen on helppoa, kun kiellettyjen aiheiden lista on pitkä ja kattava:

– politiikkaan liittyvät elävät tai kuolleet henkilöt

– paikallinen, alueellinen, kansallinen tai kansainvälinen poliittinen puolue tai järjestö

– paikallinen, alueellinen tai kansallinen hallitus tai sen osastot

– mikä tahansa valtion toiminto, kuten poliisi tai armeija

– mikä tahansa viittaus separatistisiin liikkeisiin

– mikä tahansa järjestö, jonka toiminta on ristiriidassa FIA:n arvojen kanssa

– mikä tahansa viittaus totalitaristiseen hallintoon, joka on hyväksynyt massamurhat (nationalistisen huudot)

– mikä tahansa poliittinen teko tai tapahtuma

– mikä tahansa sotilaallinen konflikti tai poliittinen kiista maiden, alueiden, uskontojen tai yhteisöjen välillä

– mikä tahansa etninen vähemmistö tai alkuperäiskansa

– mikä tahansa uskonto tai hengellinen tapa

– minkäänlainen kriittinen tai vihamielinen suhtautuminen toisten uskontoa tai hengellisiä uskomuksia kohtaan

– mikä tahansa henkilökohtainen tilanne, josta kertominen rikkoisi puolueettomuuden yleistä periaatetta (tämä tarkoittanee esimerkiksi seksuaalista suuntautumista)

Jos kilpailija kuitenkin haluaisi puhua jostain kielletystä aiheesta, voi hän anoa lupaa siihen. Anomuksen pitää olla perusteltu ja se pitää jättää neljä viikkoa ennen tapahtumaa.

Hamilton ei aio lupia kysellä ja hän peräänkuuluttaa aivan oikein myös autourheilun vastuuta.

”Olemme kehittyneet ja olemme nähneet edistystä. On vielä paljon tehtävää, ja kilpailemme paikoissa, joissa on ongelmia. Tiedän, että noissa paikoissa on paljon tehtävää ja asioiden edistäminen vie aikaa”, Hamilton sanoi Sky Sportsin mukaan torstaina.