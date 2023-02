Seagullsin Timo Heinonen, 41, haluaa koripallon pääsarjakauden päätteeksi kirkkaimman mitalin.

Seagulls–Vilpas 106–77

Laitahyökkääjä Timo Heinonen, 41, teki joukkuetovereineen lujasti töitä ja sai viikon päätteeksi toisen tärkeän täysosuman miesten Korisliigan yläjatkosarjassa.

Heinonen nautti täysin siemauksin, kun Helsinki Seagulls kukisti kotikentällään Salon Vilppaan lähes näytöstyyliin 106–77. Se oli Seagullsin seitsemäs peräkkäinen voitto.

Kisahallin lehtereillä väki nautti lauantaina näkemästään ja antoi raikuvat aplodit joukkueen kokeneimmalle pelimiehelle Timo Heinoselle jo ennen ottelun alkua.

Seagulls palkitsi Heinosen, joka sai pari viikkoa sitten täyteen 800 runkosarjan ottelua miesten pääsarjassa. Nyt runkosarjan otteluita on koossa jo 803.

Heinonen on Korisliigassa omilla lukemillaan. Lähinnä on Antero Lehto, jolla on pelattuna 763 runkosarjaottelua.

”Pääsimme hitaasti liikkeelle, mutta meillä oli hyvä pelisuunnitelma. Kun se saatiin toimimaan, meitä oli vaikea pysäyttää. Pitää olla tyytyväinen, jos voitetaan lähes 30 pisteellä”, sanoi Heinonen.

Seagullsin kapteeni Rene Rougeau ja sentteri Zena Edosomwan vauhdittivat helsinkiläisjoukkueen rynnistystä. Rougeau heitti 21 pistettä ja Edosomwan 20 pinnaa. Jeffrey Carrol pussitti 22 pistettä.

Heinonen sai peliaikaa runsaat 16 minuuttia ja teki viisi pinnaa. Ne tulivat päätösneljänneksellä.

Vantaan Pussihukkien kasvatti aloitti pääsarjauransa 20. tammikuuta 2000, kun Pussihukat kohtasi Lahden. Nyt meneillään on jo 24. kausi pääsarjassa.

Missä on pitkän uran salaisuus?

”Sitä on usein kysytty. Koris on hauskaa. Totta kai vuosien aikana on kiinnitetty paljon huomiota kehonhuoltoon. Meillä on erittäin hyvä fyssaritiimi, ja esimerkiksi osteopaatti Aleksi Hakanto on auttanut minua paljon”, totesi Heinonen.

Heinonen on monen muun joukkuetoverinsa tavoin pysynyt terveenä, mikä on heijastunut kauden tuloksiin.

Pudotuspelit mukaan lukien Heinonen pelannut 958 pääsarjaottelua.

Onko tavoitteena saada tonni täyteen?

”En kiinnitä pelimääriin huomiota. Tavoite on mestaruus, ja hyvään suuntaan olemme menossa.”

Seagulls pelaa päävalmentaja Jussi Laakson komennossa. Laakso on tehnyt pitkään töitä myös Heinosen kanssa.

”Hän [Heinonen] on yksi luotettavimmista ihmisistä, joita olen elämässäni kohdannut. Rehellinen ja täydellinen valmennettava” sanoi Laakso.

Laakso oli huojenut ja erittäin tyytyväinen, kun viikko päättyi kahteen tärkeään voittoon. Keskiviikkona Seagulls antoi kylmää kyytiä Karhubasketille, ja lauantaina tuli taas murskavoitto.

”Olimme monella osa-alueella parempia kuin Vilpas. Joukkue tekee hyvin töitä yhdessä ja noudattaa pelisuunnitelmaa”, sanoi Laakso.

Korisliiga siirtyi kahden viikon maaottelutauolle. Laakson mukaan Seagulls pyrkii hyödyntämään tauon harjoitellen ja lepäämällä.

”Jäljellä olevat neljä ottelua ovat erittäin tärkeitä. Tavoitteenamme on päästä piikkipaikalta pudotuspeleihin ja saada kotietu loppuun asti.

Yläjatkosarjan viimeisessä ottelussa Seagulls kohtaa kärkipaikasta tuimasti taistelevan Kauhajoen Karhubasketin.

”Karhubasket ei ole hävinnyt uudessa hallissaan vielä yhtään Korisliigan ottelua. Mutta sekin hetki tulee vielä”, sanoi Laakso.