Suomen joukkueella oli epäonnea. Nastassia Kinnunen kaatui, ja häneltä irtosi suksi jalasta.

Suomen joukkueen suoritukset olivat kokonaisuutena vaatimattomia lauantain viesteissä ampumahiihdon MM-kisoissa, mutta yksi suomalainen juhli silti maailmanmestaruutta.

Hän on Italian naisten valmentaja Jonne Kähkönen, jonka suojatit voittivat MM-kultaa. Voiton ratkaisi ankkuri Lisa Vittozzi virheettömillä ja nopeilla ampumasuorituksilla.

Lue lisää: Jonne Kähkönen tietää, että Italiassa lounaalla voi juoda viiniä, eikä silloin kannata soitella

Kähkösen hymy oli erityisen leveä kisan jälkeen Ylen haastattelussa.

”Tämä on yksi niistä muutamasta tähtihetkestä, jolloin olen päässyt juhlimaan voittoa MM-kilpailuissa. Kun joukkue tekee työn ja voittaa, niin varmasti tämä menee sinne yhden joukkoon”, Kähkönen sanoi Ylelle.

Italian joukkueessa hiihtivät ja ampuivat Vittozzin lisäksi Samuela Comola, Dorothea Wierer ja Hannah Auchentaller.

Joukkueen ampumasuoritus oli kokonaisuutena loistava, sillä se käytti kilpailussa vain kaksi varapatruunaa.

Dorothea Wierer, Hannah Auchentaller, Samuela Comola ja Lisa Vitozzi (edessä) juhlivat Italian viestikultaa yhdessä muun italailaisjoukkueen kanssa.

Toiseksi jäänyt isäntämaa Saksa selvisi niin ikään ilman sakkoja mutta käytti kuusi varapatruunaa.

”Yksi iso tekijä taustalla on se, että olemme koko vuoden puhuneet siitä, että kun nuorennetaan joukkuetta, niin viesti on mahdollisuus myös nuorelle urheilijalle maistaa menestystä. Se on tarttunut. Kun kärkiurheilijat ovat pärjänneet henkilökohtaisissa kilpailuissa, se luo positiivista kierrettä”, Kähkönen sanoi Ylelle.

Suomen joukkue jäi sijalle 13.

Suvi Minkkinen aloitti hyvin ja jopa johti hetken kilpailua makuuammunnan jälkeen. Toisella osuudella Mari Eder onnistui hyvin pystystä, mutta kolmannella osuudella Nastassia Kinnunen kaatui, ja häneltä irtosi suksi jalasta. Siihen kului rutkasti aikaa, ennen kuin Kinnunen pystyi jatkamaan matkaa.

Ankkurina oli Erika Jänkä, joka kompuroi vaihtotilanteessa heti osuutensa alussa. Suomi sai joukkueena yhden sakon ja käytti 11 varapatruunaa.