Uutta omistajaa etsivä Manchester United jatkoi ehjää kauttaan jalkapallon Englannin Valioliigassa kaatamalla kotikentällään Leicesterin tyylipuhtaasti 3–0.

Unitedin englantilaishyökkääjä Marcus Rashford jatkoi jo lähes kaksi kuukautta jatkunutta mahtivirettään tekemällä kaksi maalia. Rikkonaisen kauden pelannut laitahyökkääjä Jadon Sancho vastasi loppulukemista kauden neljännellä liigamaalillaan.

Rashford, 25, on puhjennut Unitedin hollantilaisvalmentajan Erik ten Hagin alaisuudessa kukkaan, sillä englantilainen on mättänyt 17 viimeisimmässä ottelussaan yhteensä 16 maalia. Valioliigan maalipörssissä hän on 14 maalillaan kolmantena Manchester Cityn Erling Haalandin ja Tottenhamin Harry Kanen jälkeen.

United on liigassa kolmantena kolmen pisteen päässä paikalliskilpailija Citystä ja viiden pisteen päässä liigakärki Arsenalista. Arsenal on pelannut yhden ottelun manchesterilaisjoukkueita vähemmän.

Peliotteiden lisäksi United-kannattajia on askarruttanut viime päivinä seuran tulevaisuus, kun qatarilainen sheikki Jassim bin Hamad al-Thani ja brittimiljardööri Jim Ratcliffe jättivät Unitedista ostotarjouksensa. Unitedin omistava yhdysvaltalainen Glazerin perhe ilmoitti viime vuoden lopulla myyvänsä seuran ja pohtii nyt sopivinta ostajaehdokasta.

Valioliigassa pelataan sunnuntaina vielä Lontoon paikallisottelu Tottenham–West Ham.