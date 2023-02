Glazerin perhe sai Manchester Unitedista ostotarjoukset brittimiljardööriltä ja qatarilaispankkiirilta.

Englannin Valioliigassa pelaavan Manchester Unitedin kannattajayhdistys Manchester United Supporters Trust (MUST) vaatii seuran tulevaa omistajaa kunnioittamaan ihmisoikeuksia, uutistoimisto AFP kertoo.

Jalkapallojätin omistava Glazerin perhe on hakenut seuralle uutta omistajaa marraskuusta lähtien. Se sai asettamaansa takarajaan mennessä ostotarjoukset brittimiljardööri Jim Ratcliffelta ja qatarilaispankkiiri Jassim bin Hamad Al Thanilta.

Ratcliffe omistaa muun muassa Ranskan liigassa pelaavan Nicen, joka voi kohdata Unitedin eurokentillä. Asia aiheuttaa AFP:n mukaan levottomuutta kannattajissa.

Euroopan jalkapalloliiton Uefan sääntöjen mukaan sama omistaja ei voi omistaa kahta samassa kilpailussa kilpailevaa seuraa suoraan tai välillisesti.

”Urheilullinen rehellisyys herättää kysymyksiä, koska joidenkin ostotarjouksen tehneiden ja muiden eurooppalaisten seurojen, mukaan lukien Paris Saint-Germainin ja Nicen, omistajien välillä on poikkeuksellisen läheiset yhteydet”, MUST kertoo AFP:n mukaan.

Qatarin valtio omistaa PSG:n Qatar Sports Investment -sijoitusrahastonsa (QSI) kautta. QSI on valtio-omisteisen Qatar Investment Authority -sijoitusrahaston (QIA) tytäryhtiö.

Sheikki Al Thani on Qatar Islamic Bankin (QIB) puheenjohtaja. Pankilla on PSG:n tapaan vahva yhteys QIA:han, sillä sijoitusrahasto on sen suurin omistaja.

Unitedin kannattajia arveluttaa myös Qatarin vihamielinen suhtautuminen seksuaalivähemmistöihin.

MUST jakaa sateenkaariväen perustaman Rainbow United -kannattajayhdistyksen huolen ja kehottaa kaikkia ostajaehdokkaita vuoropuheluun kannattajien kanssa.

”Huomioimme myös sen tärkeyden, että kuka tahansa omistaja kunnioittaa kaikkien ihmisten oikeuksia, erityisesti naisten ja seksuaalivähemmistöjen. Toiset kannattaja­ryhmät ovat ilmaisseet tähän liittyen huolensa, ja tuemme heitä täysin.”