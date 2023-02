HIFK:n viikko on kuin Liiga pienoiskoossa: ensin pitäisi voittaa tyhjennysmyyjä, sitten CHL-mestari

Peräkkäisten päivien ottelut tarjoavat HIFK:lle vastustajat Liigan ääripäistä.

Paikkaa kuuden joukossa jahtaava Helsingin IFK saa tällä viikolla maistaa Liiga-elämän ääripäitä. Tiistain ja keskiviikon ottelut ovat kuin Liiga pienoiskoossa: malliesimerkki siitä, miten sarjaan on pesiytynyt monen kastin väkeä.

Helsinkiläisten viikko alkaa kotona Vaasan Sportia vastaan. Vieraaksi saapuu joukkue, joka on ollut tyhjennys­myyntien ytimessä.

Sport ilmoitti tyhjennysmyynneistä jo siinä vaiheessa, kun rästipelit voittamalla pudotuspelipaikka oli vielä saavutettavissa. Tyrmistys on ollut käsinkosketeltava.

Jäljelle jääneiden pelaajien kunniaksi on sanottava, että joukkue on taistellut ja pitänyt tulokset tasaisena Ilvestä vastaan pelattua ottelua lukuun ottamatta. Sportilla ei ole joukkueena enää voitettavaa, mutta yksittäiset pelaajat taistelevat loppukaudellakin tulevaisuudestaan. Siitä löytyykö palkanmaksaja tulevina vuosina pääsarjasta. Jatkosopimuksia Sportilla on nykyryhmässään vain kourallinen.

Keskiviikkona HIFK matkustaa vieraspeliin Tampereelle. Vastaan tuleva Tappara saavutti viikonloppuna eurooppalaisen seurajoukkuekiekkoilun merkittävän pystin. Tappara kävi Luulajassa voittamassa CHL::n ja osoittamassa, että liigan kärkinippuihin kuuluva ryhmä pelaa eurooppalaisella tasolla huippukiekkoa.

Tappara on tämänkin kauden sarjassa joukkue, jonka päänahkaa muut lopulta himoitsevat. Kirvesrintojen nimilista hakee Liigassa vertaistaan, ja Tampereelle on imua. Tyhjiksi moitituilta pelaajamarkkinoilta puolustava mestari haali muun muassa viime kauden tähtensä Anton Levtchin sekä ruotsalaiset veljekset Marcus ja Jonathan Davidssonin.

HIFK:n osalta runkosarjan loppuhuipennus tarjoaa mahdollisuuden taistella vielä paikasta kuuden joukossa ja suoraan puolivälierissä. Pudotuspelien ulkopuolelle helsinkiläisiä ei enää sysätä, HIFK:lla on loppukaudella vain voitettavaa.

Kuuden joukkoon HIFK:lla on kirittävää, mutta on jahdattavien selkiäkin: kaikki joukkueet sijoilla neljästä kuuteen ovat tasapisteissä. Yhdenkin vaisut otteet avaavat HIFK:lle väylän ylemmäs.

Kauden alun tarpomisen jälkeen suora puolivälieräpaikka olisi kelpo palkinto.