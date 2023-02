Jari Saario on saanut soudettua Atlantilla 2 500 kilometriä täyteen.

Palomies Jari Saario on soutanut Atlantilla jo yli 2 500 kilometriä. Sunnuntaina Saario kertoi HS:lle satelliittipuhelimen välityksellä, että edeltävä yö oli ollut olosuhteiden vuoksi vaikea.

”Olen lainealueen reunalla, jossa tuulet vaihtelevat koko ajan. Monta kertaa tunnissa voi kääntyä eri suuntaan. Vaikka soutaa koko ajan, ei liiku mihinkään”, Saario kertoi.

Saario lähti matkaan Gran Canarialta 23. tammikuuta. Hänen tavoitteenaan on soutaa edestakaisin Atlantin yli ensimmäisenä ihmisenä. Menomatka suuntautuu Gran Canarialta Miamiin, jonne on matkaa 7 000 kilometriä. Paluumatkalla Saario aikoo soutaa New Yorkista Lontooseen.

Ensimmäistä tuhatta kilometriä Saario souti 11 päivää. Nyt arvioidusta matkasta on taitettu reilu kolmasosa.

Lue lisää: Atlantin yli vauhdilla soutavan Jari Saarion pohkeita hapottaa: ”Vaikka eihän mulla ole pohkeita ollenkaan”

Saario haaveili matkan taittamisesta 80 päivässä. Tasaisen vauhdin taulukolla se tarkoittaa, että puoliväliin pitäisi ehtiä vielä maaliskuun alkupäivinä.

Saario on aiemmin arvoinut, että 2 500 kilometrin merkkipaalu tarkoittaisi hänen olevan keskellä Atlanttia, vaikka matka ei vielä aivan puolivälissä olekaan.

Saario arvioi sunnuntain olevan päivä, jolloin matka kulkee väärään suuntaan. Hän heitti mereen niin sanotun ajoankkurin, jolla väärään suuntaan ajautumista pyritään hillitsemään. Saario kertoi ennen matkaan lähtöään, että tarkoituksena on soutaa mahdollisimman paljon myötäisellä.

”Näihin on varauduttu, että tällaisia päiviä tulee”, Saario sanoi.

Lue lisää: ”Iskä, kaikki puhuu susta nyt koulussa” – Palomies Jari Saario ei tiennyt kuukausi sitten Tiktokista juuri mitään, mutta nyt hänet tunnistetaan jo kadullakin

Maanantaina lähettämässään viestissä Saarion matka olikin alkanut sujua suotuisammin. Hän kertoi saaneensa nukuttua hyvin.

”Kun heräsin, oli tyyntynyt ja lähdin soutelemaan. On aurinkoista ja sadepilvet ovat menneet ohi”, Saario sanoi.

Saarion mukaan luvassa on tuulta oikeasta suunnasta, eli idästä. Sää on aurinkoinen ja lämmin.

”Nyt vain paljon soutukilometrejä alle hyvällä fiiliksellä”, Saario sanoi.