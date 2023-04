Lohjan merenkulun turvallisuuskoulutuskeskuksessa voi harjoitella valvotuissa oloissa pelastautumista merellä vaativissa oloissa. HS:n toimittajalle simuloitu harjoitus aallokossa oli voimille ottava urakka. Yksinpurjehtija Tapio Lehtinen sen sijaan kiipesi kuin saukko pelastuslauttaan.

”Hyppää!” pelastautumiskouluttaja Marko Aalto huutaa.

Nyt on toimittava nopeasti. Vene alkaa uhkaavasti täyttyä vedellä. Vettä tulvii koskena sisään. Irrotan pelastuslautan, joka karkaa kevyessä aallokossa kolmen neljän metrin päähän.

Loikkaan veteen. Pää painuu pinnan alle, mutta pelastautumispuku kelluttaa hyvin. Muutamalla vedolla pääsen pelastuslautalle. Ensikertalaisena sinne kiipeäminen osoittautuu yllättävän hankalaksi.

Virtaava vesi vie jalat lautan alle. Tartun käsillä lautan edessä olevaan remmiin. Tuntuu ikuisuudelta ennen kuin saan oikean jalan kiinni lautan edessä veden alla oleviin tikkaisiin.

Tikkaista ponnistaen nostan vasemman jalan polven pelastuslautan porrasaskelmalle, josta kiepautan kroppani sisälle lauttaan.

Jos toinen pelastautumiskouluttaja Andrej Svensson ei olisi pitänyt vedessä lauttaa paikoillaan, sinne kapuaminen olisi ollut vielä työläämpää. Lautta olisi mennyt menojaan.

Hiki valuu otsalta ja pulssi kohoaa. On pakko vetää henkeä. Kovassa aallokossa ja pimeässä tämä ei olisi onnistunut.

Yllä oleva tilanne Lohjan merenkulun turvallisuuskoulutuskeskuksessa Meriturvassa oli simuloitu harjoitus tositilanteesta, joka sattui yksinpurjehtija Tapio Lehtiselle Intian valtamerellä viime marraskuussa.

Lehtisen Asteria-vene upposi muutamassa minuutissa. Kippari Lehtinen pelastautui lauttaan, joka oikeasti karkasi häneltä avoveteen.

Lautassa Lehtinen vietti vuorokauden ennen kuin eteläafrikkalainen Kirsten Neuschäfer löysi hänet. Lehtinen pelastautui Hongkongin lipun alla matkanneeseen rahtialukseen, jolla hän pääsi Jakartaan Indonesiaan.

Meriturvassa Lehtinen näyttää vielä kerran – tai kolme kertaa –, miten hän hyppää uppoavasta aluksesta pelastuslauttaan. Hän pääsee yhdellä pitkällä loikalla pelastuslautan viereen ja kapuaa sisään kuin saukko.

Myös harjoituksissa kaikki tapahtuu hämmästyttävästi muutamassa sekunnissa. Lehtinen ei käytä paukkuliivejä eli ilmatäytteisiä pelastusliivejä, koska hänellä ei ollut niitä silloinkaan, kun hän hyppäsi Asteriasta lautalle.

Minäkin riisuin paukkuliivit, etteivät ne ala kelluttaa. Aalto ja Svensson valvovat, että harjoitus sujuu turvallisesti.

Tapio Lehtinen vetää käden lippaan uppoavan veneensä muistoksi, kuten hän teki oikeassa tilanteessa.

Toisella kierroksella kouluttaja Aalto käynnistää harjoitusaltaan vieressä olevat puhalluskoneet ja aaltokoneen. Ne nostavat halutun korkuisia aaltoja.

Tuulikoneen eteen suihkutetaan vielä vettä, jolloin sadekin piiskaa vaakasuoraan. Vesi pärskyy ja aallot lyövät altaan reunoihin, kun Lehtinen hyppää uudestaan veteen.

Hän pääsee lauttaan yhtä nopeasti kuin ensimmäiselläkin kerralla, vaikka altaassa on melkoinen aallokko.

Kolmannella kerralla Aalto sammuttaa hallista valot ja temppu tehdään lähes pimeässä. Jälleen Lehtinen selviytyy reippaasti pelastuslauttaan.

Lehtinen nousee seisomaan lautan reunalla ja nostaa kätensä lippaan. Samalla tavalla hän heitti jäähyväiset uppoavalle veneelleen Intian valtamerellä 18. marraskuuta 2022.

Meriturvassa on paljon erikokoisia pelastuslauttoja harjoiteltavaksi. Tapio hyppäsi samanlaiseen neljän hengen lauttaan, joka hänellä oli Asteriassa. Neljälle hengelle tuollainen pieni lautta voisi tosin käydä äkkiä ahtaaksi.

Seuraavassa harjoituksessa kouluttaja Svensson vetää pelastuslautan altaan korkean sivuseinän viereen. Tällä laivan kylkeä simuloivalla seinällä on horjuvat tikkaat, joita pitkin Lehtinen kiipeää turvaan.

Oikeassa elämässä tilanne oli Lehtiselle paljon vaikeampi. Iso maininki nousi ja laski pari metriä ylös ja alas laivan kylkeä pitkin. Tikkaista oli napattava kiinni oikealla sekunnilla, kun aalto oli korkeimmillaan.

En itse enää edes yritä toista tai kolmatta kertaa. Jo pelastautumispuvun päälle pukeminen otti koville. Se kesti minuutteja. Tositilanteessa vene olisi todennäköisesti ehtinyt jo upota, kun olisin vielä kiskonut kiinni puvun vetoketjuja. Asterian kannella hädän hetkellä Lehtisen on siis täytynyt toimia rutiininomaisesti ja harjoitellusti.

”Se oli suoraviivaista toimintaa. Nuo minuutit olivat onnettomuuden vaarallisimmat. Olisi voinut käydä huonosti, jos olisin töpeksinyt. Puhumattakaan, että olisi ollut yö ja kova merenkäynti. Onneksi tuuli oli melko kevyt ja aamu”, Lehtinen muistelee harjoituksen jälkeen Meriturvan saunassa.

Kun Lehtinen hyppäsi merellä karanneen lautan perään, hän ei muista vieläkään loikkansa yksityiskohtia.

”Tässä kohtaa muistissani on aukko. En muista, kuinka nousin lauttaan. Se oli niin kaukana, etten voinut hypätä sinne suoraan. Sitäkään en muista, kuinka sinne kiipesin. Ehkä pomppasin veden pinnasta, mutta seuraavassa hetkessä olin lautassa.”

Tapio Lehtinen kiipeää tikkaita pitkiin hänet pelastaneeseen rahtuialukseen, joka oli harjoituksessa Meriturvan seinä.

Meriturvassa Lehtinen on harjoitellut ennenkin.

”Neljä kertaa ja viisi päivää täällä on teeman ympärillä touhuttu. Hyvällä syyllä voi sanoa, että Meriturvan avulla pääsin pelastuslauttaan ja jouluksi kotiin”, Lehtinen naurahtaa.

Helmikuussa 2014 Lehtinen kävi ensin veneilijän pelastautumiskurssin ja helmikuussa 2017 Suomen Purjehdus ja Veneilyn räätälöidyn kurssin.

Ennen lähtöään ensimmäiselle yksinpurjehdukselleen 2018 hän harjoitteli Meriturvassa pelastautumista kansainvälisen merenkulkujärjestön STCW-standardin (Standards for Training, Certification and Watchkeeping) kurssilla, jonka hän kertasi tammikuussa 2022

Meriturva on valtion omistama koulutuskeskus, joka on perustettu asetuksella vuonna 1997. Se on opetushallituksen alainen erityisoppilaitos ja työllistää 27 henkeä.

Keskuksessa käy vuosittain 2 500–3 000 koulutettavaa. Treenipäivänä Meriturvan altaan toisessa päässä harjoitteli joukko varusmiehiä. He hyppäsivät veteen muutaman metrin korkeudesta ja hakivat ”loukkaantuneita” ylösalaisin menneestä veneestä, joka kellui altaassa..

Yksi usein käytetty vaativa pelastusharjoitus on ihmisen hakeminen sukeltamalla kaatuneen veneen ilmataskusta. Pelastumisen kannalta olennaista on maltin säilyttäminen.

”Tarvittaessa pelastettava voidaan pukea eräänlaiseen pakkopaitaan, ettei hän rimpuile tai ota käsillään jostain kiinni, kuten hädissään oleva voi usein tehdä”, Aalto kertoo.

Meriturvassa voidaan treenata myös veteen pakkolaskun tehneen helikopterin miehistön pelastautumista. Tätä varten Meriturvan altaan reunalla on helikopteria muistuttava torso, joka voidaan pudottaa veteen.

Keskuksessa opetellaan ja opetetaan myös työturvallisuutta, palokoulutusta, ensiapua sekä työskentelyä korkeassa paikassa ja suljetussa tilassa. Palokoulutusyksikkö sijaitsee Upinniemessä. Kaikkiaan Meriturvan yhteinen koulutettavien määrä vuodessa on 4 000–7 000, kun palokoulutusyksikkö lasketaan mukaan.

Auditoituna oppilaitoksena Meriturvan tehtävänä on kouluttaa opiskelijoita ja ammattimerenkulkijoita kansainvälisen merenkulkujärjestön STCW-standardien vaatimusten mukaisesti.

Tapio Lehtinen näyttää, miten hän pukeutuu pelastautumispukuun.

Kun Lehtinen lähtee syksyllä 2023 Galiana-veneellä kiertämään maapalloa Ocean Globe Racessa, veneen kaksitoistahenkisen tiimin pitää läpäistä turvakoulutus.

Kilpailun vaatimusten mukaan osallistujilla täytyy kuitenkin olla kansainvälisen purjehtijaliiton World Sailingin normien mukainen pelastautumiskoulutus.

Meriturva ei ole saanut koulutukselleen lajiliiton auditointia eikä siis kelpaa Ocean Globe Racen kisajärjestäjille, vaikka se muuten täyttää vaatimukset.

Purjehtijoiden ei auta kuin matkustaa Ahvenanmaalle, jossa eräällä yksittäisellä toimijalla on World Sailingin hyväksymä koulutus.

”Olemme selvittämässä ja edistämässä, että vastaavan standardin koulutus saataisiin myös Meriturvaan, kun on kysyntää ja tarvetta”, Aalto sanoo.

Lehtinen suosittelee pelastautumiskurssin käymistä kaikille purjehtijoille, jotka lähtevät kohti horisonttia.

”Kun tilanteet on etukäteen harjoiteltu asiantuntevien kouluttajien kanssa, on helpompi pitää pää kylmänä, jos joutuu tositoimiin. Koulutuksessa käyminen pitäisi tietysti tehdä mahdollisimman helpoksi kaikille”, sanoo Lehtinen, joka pelasti henkensä koulutuksen antamalla rutiinilla.

Hyppy pelastuslautalle.

