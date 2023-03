Hopeasompa on yhä Suomen hiihdon kivijalka. Lahden hiihtostadionilla kilpailee viikonloppuna maastohiihdossa, mäkihypyssä ja yhdistetyssä 800 nuorta urheilijaa. ”Näkyvissä on orastavaa nousua.”

Lahti

Hopeasompa on ollut 50 vuotta suomalaisen hiihdon kivijalka.

Tuona aikana paino kivijalan päällä on hiljalleen keventynyt sitä mukaa, kun osanottajien määrä on vähentynyt.

Nuorille 13–16-vuotiaille tarkoitetussa Hopeasompa-kilpailussa oli vuonna 2003 runsaat 900 hiihtäjää, mutta vuonna 2018 mukana oli enää 540 urheilijaa.

Tänä vuonna paino kivijalan päällä on yllättäen jälleen kasvanut. Lahden hiihtostadionilla viikonloppuna pidettävässä 51. Hopeasommassa on noin 800 urheilijaa, joista hiihtäjiä on reilut 600.

”Näkyvissä on orastavaa kasvua. Hiihto näyttää kiinnostavan nuoria. Hopeasompa-kilpailuissa luodaan elimistölle pohjaa”, Hopeasompa-tapahtuman järjestelytoimikunnan puheenjohtaja Jorma Hyytiä sanoo.

Hän muistaa vielä ajat, jolloin Hopeasomman finaaliviikonloppuun järjestettiin karsintakilpailuja. Nyt kisoihin on avoin pääsy.

Lahdessa nuoret pääsivät urheilemaan hyvissä järjestelyissä, kun Hopeasommassa testattiin samalla kisakoneistoa kolmen viikon kuluttua käytäviin maailmancupin osakilpailuihin.

Ensimmäiset Hopeasompa-kisat käytiin Alavudella vuonna 1972, silloin vielä Nuorten Talvikisojen nimellä.

Kaikki hiihtolajit koottiin silloin saman kilpailujärjestelmän alle, mutta vasta nyt Lahdessa kilpaillaan kaikissa lajeissa, maastohiihdossa, mäkihypyssä ja yhdistetyssä, samassa paikassa.

Hopeasomman osallistujista löytyy vuosien varrelta valtava määrä tuttuja nimiä, joista jotkut ovat olleet ikäkautensa huipulla jo nuorina, jotkut eivät.

Ensimmäisenä kisavuonna 14-vuotiaiden poikien sarjassa mukana oli muuan Harri Kirvesniemi. Seuraavalla kerralla Kirvesniemi kelpasi vain seuransa viestijoukkueeseen.

Olympiavoittaja Marjo Matikainen jäi 1980-luvun alussa kahtena vuonna 16-vuotiaiden tyttöjen sarjassa sijoille 25 ja 32. Toinen olympiavoittaja Mika Myllylä oli 16-vuotiasta pojista kolmanneksi nopein 1985.

”Hopeasommassa ei välttämättä tarvitse olla vielä paras, vaan nimenomaan rakennetaan sitä kivijalkaa”, Hyytiä sanoo.

Paulus Immonen (vas.), Henrik Ahoniemi ja Kent Lindholm palkintokorokkeella Lahden hiihtostadionilla.

Espoon Hiihtoseuraa EHS:ää edustava Henrik Ahoniemi haluaa myös olla jonain päivänä olympiavoittaja maastohiihdossa. Ainakin pohja unelmalle on luotu: hän voitti lauantaina 14-vuotiaiden perinteisen 5 kilometriä.

”Todellakin. Niin pitkälle kuin vaan pystyy ja pääsee”, Hyvinkäältä kotoisin oleva Ahoniemi vastaa kysymykseen, tähtääkö hän huippuhiihtäjäksi?

”Tämä oli vasta ensimmäinen iso voittoni. En ole koskaan ennen voittanut. Lähdin riskillä, ja se kannatti”, nuori Hopeasompa-voittaja jatkaa.

EHS on ollut viimeiset viisi vuotta Suomen paras nuorisoseura hiihdossa. Se on nyt myös koko seuraluokittelun ykkönen. Sillä on harjoitusryhmissään tällä hetkellä yli sata nuorta, mikä on poikkeuksellista.

Lue lisää: Juniorihiihtäjien määrä romahti Suomessa – Norjan ja Espoon luvut hämmentävät

Ahoniemi tosin kertoi hiihtävänsä, vaikkei ympärillä olisi seuraporukkaa.

”Olen hiihtänyt koko ikäni. Hiihto sytyttää. Haluan kehittyä huipulle.”

Kesällä Ahoniemi pelaa puolustajana jalkapalloa.

Seurakaveri Maisa Tahvanainen sijoittui 14-vuotiaiden tyttöjen kolmen kilometrin perinteisellä yhdeksänneksi. Hän jäi minuutin ykköseksi sivakoineelle Hämeenlinnan Hiihtoseuran Venla Mennalalle.

”Tykkään kisata ja treenaaminen on kivaa”, Tahvanainen sanoo.

Hiihto on Tahvanaisen perheen yhteinen harrastus. Pikkusisko Silja Tahvanainen oli samalla matkalla 13-vuotiaiden sarjassa 26:s. Isä Sami Tahvanainen valmentaa molempia tyttäriään.

Sami ja Maisa Tahvanainen.

EHS:n harrastajamäärä on valtava, jos sitä vertaa toiseksi tulleen Paulus Immosen harjoituskaverien määrään Keravan Urheilijoissa.

”Minun sarjassani on kaksi poikaa. Ei ole paljoa. Nuorempia hiihtäjiä on vähän enemmän”, Immonen sanoo.

Vaativissa keleissä Immonen hävisi viidellä kilometrillä Ahoniemelle 18 sekuntia.

”Hirveä keli. Suksissa ei ollut pitoa eikä luistoa. Tällä kaudella olen voittanut Henkan [Ahoniemen] kaikissa kisoissa. Tavoitteena oli voittaa myös nyt”, Immonen sanoo pettyneenä.

Hiihtämisen hän kertoo aloittaneensa yksivuotiaana sen jälkeen, kun oppi kävelemään.

Paulus Immonen pettyi kakkossijaan 14-vuotiaiden sarjassa. ”Hirveä keli. Sukset eivät toimineet.”

Vehkalahden Veikkoja edustava Kent Lindholm oli kolmas. Hän hävisi Ahoniemelle puoli minuuttia. Kent Lindholm on tunnettua hiihtosukua.

Hänen veljensä Remi Lindholm kilpaili Suomen MM-joukkueessa Planciassa. Remi on myös pikkuveljensä valmentaja.

Sastamalainen Toivo Koivu lähti puolustamaan viime vuoden hopeaansa 14-vuotiaissa, mutta odotettu mitali vaihtui yhdeksänteen sijaan. Koivu jäi kärjestä minuutin.

Myös Koivu on hiihtänyt pienestä pitäen.

”Isä on hiihtänyt paljon massahiihtoja. Hiihtäminen on mukavaa, mutta Sastamalassa on huonot treeniolot. Alkuun oli vain kilometrin latu ja sitten, kun tuli lisää lunta, saatiin kolmen kilometrin lenkki”, Vammalan Seudun Voiman hiihtäjä sanoo.