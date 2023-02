Kansainvälinen nyrkkeilyliitto vaatii boikotin kohteeksi joutuneille MM-kisoille olympiakarsinnan arvoa.

Kansainvälinen nyrkkeilyliitto IBA on ilmiriidoissa Kansainvälisen olympiakomitean (KOK) kanssa. Kansainvälinen nyrkkeilyliitto sanoi maanantaina, ettei KOK:n karsintaprosessia Pariisin olympialaisiin voi hyväksyä ja KOK:n pitäisi tunnustaa MM-kisat.

IBA:n ongelmana on se, että liiton puheenjohtaja on venäläinen liikemies Umar Kremlev, joka on hyvissä väleissä Venäjän presidentin Vladimir Putinin kanssa. Kremlev pelasti talousvaikeuksissa olleen IBA:n ja sitoi sen samalla Venäjään.

KOK on sivuuttanut IBA:n kokonaan johtuen nyrkkeilyliiton hallinnollisista ongelmista. KOK on pudottanut nyrkkeilyn vakiintuneiden olympialajien listalta vuoden 2028 olympialaisista. KOK varoitti joulukuussa, että nyrkkeily saattaisi pudota Pariisin vuoden 2024 olympialaisista.

Uutistoimisto AFP:n mukaan kahdeksan maata on boikotoimassa tänä vuonna Intiassa ja Uzbekistanissa pidettäviä naisten ja miesten MM-kisoja. Se on seurausta siitä, että IBA päätti viime marraskuussa sallia venäläisten ja valkovenäläisten nyrkkeilijöiden kilpailevan MM-kisoissa maitaan edustaen vastoin KOK:n ohjetta.

IBA julkisti maanantaina oman olympiakarsintajärjestelmänsä.

”Tulevien MM-kisojen mestarien sivuuttaminen Pariisin 2024 olympialaisten karsinnoista ei ole hyväksyttävää ja se on vastoin urheilun ja nyrkkeilyn periaatteita”, IBA sanoi.

IBA:n mukaan se ei hyväksy olympialaisten karsintana mitään muuta tapahtumaa kuin MM-kisoja. Viimeinen mahdollisuus on sen mukaan toukokuussa 2024.

KOK hyväksyi viime syyskuussa karsintajärjestelmän, joka perustuu mantereiden monilajikilpailuihin, kuten Euroopan kisoihin ja Aasian kisoihin. Vuodelle 2024 on suunniteltu myös kahta karsintaturnausta.

IBA sanoi, että boikotoivien maiden urheilijat voisivat rekisteröityä itse kisoihin. IBA tarjoutui myös antamaan tukea tällaisille boikotin kiertäville urheilijoille.

