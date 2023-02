Ainakin neljä urheilijaa aikoo tehdä oikaisupyynnön opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämistä apurahoista.

Entinen huippuhiihtäjä Matti Heikkinen on nykyään Suomen olympiakomitean huippu-urheiluyksikön johtaja.

Opetus- ja kulttuuriministeriön viime viikolla julkistamat urheilijoiden apurahat ovat poikineet vilkasta keskustelua urheiluväen keskuudessa. Olympiakomitean huippu-urheiluyksikön (HUY) valmistelemaa esitystä ovat kritisoineet voimallisesti esimerkiksi yleisurheilijat.

”Hienoa, että reagoidaan ja urheilijoiden arki kiinnostaa”, sanoo HUY:n tuore johtaja Matti Heikkinen.

Hänen mielestään raja täytyy vetää johonkin suhteessa jaettavaan rahamäärään.

”Meillä on laaja joukko yksilö- ja joukkuelajeja sekä paralajit, joten aina syntyy rajatapauksia.”

Heikkisen mukaan kysymys on laajemmasta kokonaisuudesta.

Ilta-SanomienTiettävästi HUY muutti Suomen urheiluliitolta tullutta rankinglistaa.

Kuinka vahvasti mylläsitte sitä?

”Tätä on vaikea ryhtyä konkreettisesti avaamaan, koska kyse ei ole yhdestä listasta”, Heikkinen sanoo.

Hänen mukaansa ei pidä tuijottaa liikaa yksittäisen lajin samaan tukeen, koska summaa pitää verrata muihin lajeihin. Yksittäinen urheilija katsoo asiaa luonnollisesti omasta perspektiivistään.

”Isosta hakijajoukosta moni jää ilman apurahaa”, Heikkinen lohduttaa.

Lue lisää: Olympiakomitean johtaja vastaa Annimari Kortteen kritiikkiin apurahoista

Voitko kuitenkin kertoa, millaisia muutoksia teitte SUL:lta tulleeseen rankingiin?

”Meillä on käyty hyvää vuoropuhelua ja tehty yhdessä yhteistyötä lajiliiton kanssa ja sitten peilattu sitä muihin lajeihin.”

HIFK:n Viivi Lehikoinen (oik.) voitti viikonloppuna Suomen mestaruuden 400 metrin sileällä. Hopealle rynnii Aino Pulkkinen.

Urheiluliitosta on kuitenkin kerrottu, ettei heihin ole oltu yhteydessä esimerkiksi Viivi Lehikoisen apurahan puolittamisen osalta. Onko OK:n ja SUL:n välillä ollut dialogia vai ei?

Lue lisää: Viivi Lehikoisen manageri tulistui valtion rahajaosta: ”Surulliseksi vetää”

”Me käymme jatkuvaa vuoropuhelua lajien kanssa. Rajallisen asiantuntijaresurssin suhteen meidän täytyy aina miettiä, kuinka paljon pystymme käymään arjessa vuoropuhelua. Mutta kyllä prosessin eri vaiheissa ihmisiä on kuultu ja pyritty huomioimaan.”

Yleisurheilijoiden (512 000 euroa) jälkeen suurimmat tukirahat (108 000 euroa) keräsivät ampujat, joista apurahan saivat 11 urheilijaa.

Näillä kahdella lajilla on vahva edustus huippu-urheiluyksikössä. Sen varajohtaja Leena Paavolainen on entinen Ampumaurheiluliiton valmennuksen johtaja ja yksikön data-asiantuntijalla Ilkka Palomäellä on yleisurheilutaustaa.

Vaikuttiko tämä tuen kohdistumiseen?

”Tavoitteena on viedä prosessi läpi yhdenvertaisesti ja läpinäkyvästi. Minun tehtäväni johtajana on varmistaa, ettei ihmisten mielipiteet, lajitaustat tai subjektiiviset näkemykset eivät ole päätösten takana”, Heikkinen sanoo.

Heikkisen mukaan päätökset ovat isomman asiantuntijajoukon näkemyksen tulos.

Ampujista haulikkomies Tommi Takanen oli MM-kisoissa 12:s, mikä riitti kymppitonnin shekkiin. Painissa Konsta Mäenpää sai tyytyä samaan summaan, vaikka pirtin seinällä roikkuu kiiltävä pronssimitali EM-matolta.

Miten selität tämän kadunmiehelle?

”Kriteereihin perustuen, kaikki lajit huomioiden, tulevaisuuteen katsoen päätökset on tehty”, Heikkinen pyörittelee.

Takanen on 33-vuotias ja Mäenpää 25-vuotias. Tulevaisuus-argumentti ei taida osua maaliin.

Painin tuore EM-mitalisti Konsta Mäenpää joutui miettimään syntyjä syviä kuultuaan ministeriön apurahapäätöksen.

”Tietty prosessi on ollut, kun päätöksiä on tehty. Aina syntyy keskustelua, että olisi voitu tehdä niin tai olisi voitu tehdä näin.”

HUY:n esitys meni läpi ministeriön tarkastuksessa, mutta urheilijoilla on mahdollisuus hakea päätökseen muutosta. Viimeiseen oljenkorteen tarttuvat ainakin Annimari Korte, Lehikoinen, Mäenpää ja kelaaja Esa-Pekka Mattila. He ovat kritisoineet HUY:n valmistelua myös julkisesti.

Miten vastaat kritiikkiin?

”Olen keskustellut Annimarin kanssa ja rohkaisin valittamaan”, mikäli kokee tulleensa kohdelluksi väärin.

Heikkinen siirtää vastuuta Meritullinkadun suuntaan.

”Täytyy muistaa raaka fakta, että ministeriö lopulta tekee päätökset.”

Heikkinen harjoitteli itse paljon ulkomailla ja tietää, että siitä syntyy kustannuksia. Hollannin maajoukkueen mukana treenaava Lehikoinen joutuu leireilemään ahkerasti maailmalla.

Miten ihmeessä loistavaa jälkeä viime kaudella tehnyt 23-vuotias aituri jäi ilman täyttä 20 000 apurahaa?

”Hän on rajatapauksia, ja johonkin on viiva vedettävä.”

Heikkisen mukaan ulkomaille hakeutuminen on tehokas tapa edistää omaa uraa ja suorituskykyä.

”Viivi on sitä ansiokkaasti tehnyt.”

Siitä huolimatta Heikkisen johtamalla yksiköllä ei ollut halua tukea Lehikoista samalla panostuksella kuin esimerkiksi pääasiassa kotimaassa harjoittelevia moukarinheittäjiä.

Tässä asiassa SUL kantaa osavastuun. OKM:n ylitarkastaja Kari Niemi-Nikkola on työskennellyt aikaisemmin valmennuksen johtajana sekä Olympiakomiteassa että SUL:ssa.

”Ainakin aikaisemmin on SUL:ssa tehtiin niin, että OIympiakomitealle toimitettavassa listassa joku ’varma’ nimi jätettiin hieman alemmaksi, jotta saataisiin pari ’kevyempää’ nimeä läpi”, Niemi-Nikkola taustoittaa.

Joutuiko Lehikoinen ”varmana” nimenä sijaiskärsijäksi?

”En näe itse tuollaista näkymää siihen”, Heikkinen sanoo kryptisesti.