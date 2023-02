Planica on idyllinen laakso, johon kaikki eivät mahdu – osa MM-joukkueista majoittuu muualla kuin isäntämaassa

Planicassa on kymmenkunta hyppyrimäkeä, joista isoimmassa on järjestetty monet lentomäen MM-kisat.

Vuonna 1991 itsenäistynyt Slovenia toimii ensimmäisen kerran MM-hiihtojen isäntämaana, ja kisoissa on muutenkin ennen kokemattomia maantieteellisiä ulottuvuuksia.

Tiettävästi ensimmäisen kerran osa MM-kisoihin osallistuvista joukkueista majoittuu muualla kuin isäntämaassa.

Esimerkiksi Suomen hiihtojoukkue asuu Italian puolella Tarvisiossa, josta on kilpailupaikalle Planicaan noin puolen tunnin ajomatka.

Norjan hiihtäjät asuvat jopa vähän kauempana Italian puolella. Ruotsin joukkue puolestaan majoittuu Itävallassa.

Suomen joukkueen hotelli Tarvisiossa Italian puolella.

Erikoiset majoituskuviot johtuvat siitä, että lähellä Italian ja Itävallan rajaa sijaitseva Planica ei ole kaupunki eikä kylä vaan oikeastaan vain osa laaksoa, jossa on hyvin vähän majoituskapasiteettia.

Lähin enemmän hotelleja tarjoava kylä on alppihiihdon maailmancupista tuttu Kranjska Gora, jonne matkaa kertyy vajaat kymmenen kilometriä.

Hiihtomaailmassa Planica tunnetaan parhaiten mäkihypystä. Siellä on järjestetty seitsemän kertaa lentomäen MM-kisat ja hypätty pienemmistä mäistä lukuisia maailmancupin osakilpailuja.

Planicassa onkin kaikkiaan kymmenkunta erikokoista hyppyrimäkeä. Maastohiihdon stadion sijaitsee aivan niiden juurella.

Planica on kymmenen hyppyrimäen laakso. Välimeren rantaan sieltä on etäisyyttä satakunta kilometriä.

Olympiavoittaja Sami Jauhojärvi toimii MM-kisoissa Viaplayn asiantuntijana. Hän kommentoi kisoja Jussi Eskolan parina Helsingin Vallilassa, mutta viime kesänä kaksikko kävi tutustumassa MM-maisemiin.

Jauhojärvi ei omalla maajoukkueurallaan kilpaillut koskaan Planicassa, mutta kerran hän on ollut siellä harjoitusleirillä.

”Planica on pieni maalaiskylä, josta puolen tunnin ajomatkan säteellä löytyy majoituskapasiteettia kiitettävästi. Kesämatkailukohteena Planica on erittäin idyllinen. Sieltä löytyy esimerkiksi paljon vaellusvaihtoehtoja, ja hintataso on hyvinkin maltillinen”, Jauhojärvi kertoo.

Jauhojärvi ja Eskola kiersivät kaikki MM-latujen reitit Kerttu Niskasen ja tämän valmentajapuolison Juho Mikkosen kanssa.

”Ladut ovat loivapiirteisiä. Pitkälti samantyyppistä kulmaa, jota oli viime talven olympialaisissa. Sehän tarkoittaa sitä, että ne sopivat suomalaisille pirun hyvin. Siellä pääsee vetämään sellaista vaaramaiseman tyyppistä vuorohiihtoa, jota meillä on paljonkin. Siellä ei ole yhtään sellaista kuin on esimerkiksi Lahden jyrkkäpiirteinen maasto”, Jauhojärvi sanoo.