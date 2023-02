Napoli on vääjäämättömästi matkalla ensimmäiseen liigamestaruuteensa sitten Diego Maradonan pelaajapäivien.

Jalkapallokaudessa 2022–2023 on paljon symboliikkaa, jos ajattelee asiaa lajin argentiinalaisikonin Diego Maradonan kautta. Argentiinan maajoukkue voitti joulukuussa ensimmäisen MM-kultansa vuoden 1986 ja Maradonan suuruuden päivien jälkeen. Italian Serie A:ssa argentiinalaistähden entinen seura SSC Napoli on puolestaan matkalla vääjäämättömään ja kauan odotettuun liigamestaruuteen.

Etelä-Italian rosoinen miljoonakaupunki Napoli palvoo Maradonan nimeä. Jalkapalloikoni johdatti Napolin vuosina 1987 ja 1990 kahteen ”scudettoon”, jotka ovat yhä seuran ainoat liigamestaruudet. Kun Maradona kuoli marraskuussa 2020, Napoli päätti nimetä kotistadioninsa argentiinalaisen mukaan. Napolilaiset surivat, mutta argentiinalaistähden perintö elää jatkuvasti kaupunkilaisten arjessa ja kulttuurissa.

Viime keväänä liigassa kolmanneksi taipunut Napoli on ollut yksi Euroopan tämän kauden kiehtovimmista seurajoukkueista. Seura luopui viime kauden jälkeen useista tähtinimistään, kuten Lorenzo Insignestä, Dries Mertensistä, Fabian Ruizista ja Kalidou Koulibalysta, ja päätti hankkia täksi kaudeksi pienellä rahalla tuntemattomampia pelaajia. Hankinnat ovat onnistuneet timanttisella tavalla.

Säkenöivin ilmestys on ollut taiturimainen georgialaislaituri Khvitša Kvaratskhelia. Venäjän hyökkäyssodan alkamisen jälkeen Rubin Kazanin jättänyt pelaaja on tehnyt Napolille tällä kaudella Serie A:ssa kymmenen maalia ja kerännyt yhdeksän maalisyöttöä. Helmikuun alussa 22 vuotta täyttänyt georgialaistaituri on tarjonnut Napolin kannattajille häivähdyksen Maradonan päivistä ja saanutkin faneilta ja medialta lempinimen ”Kvaradona”.

Khvitša Kvaratskhelia pelasi Sassuoloa vastaan viime viikonloppuna.

”Ketään ei voi verrata Maradonan kaltaiseen legendaan. On vaikeaa nähdä, että jalkapalloon tulisi samanlaista pelaajaa kuin hän. Olen tietysti iloinen ja ylpeä vertailusta häneen. Se kertoo, että minulla on suuri vastuu seurassa”, Kvaratskhelia sanoi alkukaudella.

Valmentajakonkari Luciano Spallettin valmentama Napoli johtaa Serie A:ta 15 pisteen erolla Interiin. Vaikka pitkää sarjakautta on vielä 15 kierrosta jäljellä, juuri nyt mikään ei viittaa Napolin romahdukseen. Joukkue on yli 100 sarjapisteen tahdissa. Serie A:n historiassa kyseisen haamurajan on ylittänyt vain Juventus kaudella 2013–14.

Spallettin valmennuksessa tällä kaudella monipuolista ja tehokasta tempojalkapalloa pelannut Napoli on erittäin monikulttuurinen joukkue. Turkkilaisesta Fenerbahçesta Napoliin saapunut eteläkorealaistoppari Kim Min-jae on ollut puolustuslinjassa vakuuttava kosovolaisen Amir Rrahmanin parina. Joukkueen keskikentällä häärivät useimmiten slovakialainen Stanislav Lobotka, puolalainen Piotr Zielinski ja kamerunilainen Andre-Frank Zambo Anguissa. Hyökkäystä tähdittävät ”Kvaradonan” lisäksi meksikolaislaituri Hirving Lozano ja 18 maalillaan Serie A:n maalipörssiä johtava nigerialaiskärki Victor Osimhen.

Napolin nigerialaiskärki Victor Osimhen johtaa Serie A:n maalipörssiä.

Himoitun liigamestaruuden ohella Napoli pyrkii pitkään kevääseen Mestarien liigassa, jossa se ei ole koskaan yltänyt neljännesvälieriä pidemmälle. Nyt joukkue lähtee neljännesvälieräänsä ennakkosuosikkina, vaikka viime kauden Eurooppa-liigan voittaja Eintracht Frankfurt ei olekaan köykäinen vastustaja. Joukkueet kohtaavat tiistaina Frankfurtissa ja maaliskuun puolivälissä Napolissa.

Napolilaisessa jalkapallossa yksi asia on varma, tuli mestaruuspokaaleja tai ei. Maradona pysyy seuran ja kaupunkilaisten mielissä.

”Pelasimme tänä iltana ihanalla tavalla. Jopa Maradona olisi ollut meistä ylpeä”, Spalletti hymyili syksyllä Napolin murskattua Mestarien liigassa Ajaxin 6–1.

Cmore.fi näyttää Eintracht Frankfurt–Napoli-ottelun tiistaina kello 21.45.