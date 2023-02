HJK:n keskikenttäpelaaja Johannes Yli-Kokko pelaa ainakin heinäkuun loppuun saakka Irlannin liigaa.

Veikkausliigan hallitseva mestari Helsingin Jalkapalloklubi tiedotti maanantaina lainanneensa keskikenttäpelaaja Johannes Yli-Kokon, 21, irlantilaisseura Dundalk FC:hen.

Laina on voimassa heinäkuun loppuun saakka, ja HJK:n mukaan sen jälkeen kummallakin seuralla on mahdollisuus tarkastella tilannetta uudestaan loppukauden osalta. Yli-Kokon sopimus HJK:ssa jatkuu vuoden 2024 loppuun saakka.

Irlannissa on äskettäin käynnistynyt uusi sarjakausi, ja Dundalk pelasi ensimmäisessä ottelussaan tasapelin.

Yli-Kokko debytoi viime kaudella Veikkausliigassa. Hän pelasi 15 ottelua, joissa hän teki yhden maalin ja antoi kolme maalisyöttöä.

Dundalk on voittanut Irlannin jalkapallomestaruuden kaikkiaan 14 kertaa, ja 2000-luvulla mestaruuksista on tullut viisi. Viimeisin mestaruus on vuodelta 2019.