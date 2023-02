34 maan jyrkkä lausunto KOK:lle: venäläisten puolueettomuus on ratkaistava

34 maata esittävät julkilausumassaan voimakkaita huolia siitä, miten venäläisten ja valkovenäläisten urheilijoiden puolueettomuus olisi mahdollista.

Britannian kulttuuri-, media- ja urheiluministeriö julkaisi maanantaina 34 maan allekirjoittaman lausunnon, jossa kyseenalaistetaan venäläisten ja valkovenäläisten urheilijoiden puolueettomuus. Kansainvälinen olympiakomitea KOK ja 34 maata käyvät tällä hetkellä kädenvääntöä siitä, millä ehdoilla venäläisiä ja valkovenäläisiä urheilijoita voitaisiin ylipäätään ottaa mukaan kansainvälisiin kilpailuihin.

Maanantaina julkistettu julkilausuma on seurausta 10. helmikuuta pidetystä kokouksesta, johon osallistui myös Ukraina.

Lausunnossa kiitellään KOK:ta siitä, että se jatkoi olemassa oleviaan sanktioita Venäjää ja Valko-Venäjää kohtaan.

34 maata ovat kuitenkin huolissaan KOK:n suunnitelmasta tutkia mahdollisuuksia palauttaa venäläisten ja valkovenäläisten oikeus osallistua urheilukilpailuihin.

Maat huomauttavat, että KOK suositteli 28. helmikuuta 2022 venäläisten ja valkovenäläisten urheilijoiden sulkemista kilpailuista. Maiden mukaan tilanne Ukrainassa on vain huonontunut siitä, kun KOK antoi suosituksensa.

Maiden mukaan ei ole mitään käytännön syytä muuttaa tilannetta. Ne huomauttavat, että samaan aikaan, kun Venäjä jatkaa sodankäyntiään Ukrainaa vastaan, ukrainalaiset urheilijat ovat joutuneet pakenemaan maastaan ja heidän urheilupaikkojaan on tuhottu.

”Huomautamme myös, että Venäjä on rikkonut toimillaan ja hyökkäyssotansa jatkamisella olympiarauhaa, joka on ollut YK:n yleiskokouksen tukema vuodesta 1993 lähtien.”

”4. heinäkuuta 2022 julkaistussa lausunnossamme totesimme, että venäläisten ja valkovenäläisten urheilijoiden olisi mahdollista kilpailla puolueettomina urheilijoina, mikäli varmistetaan, että he eivät edusta maataan. Kuitenkin Venäjällä ja Valko-Venäjällä urheilu ja politiikka ovat tiukasti sidoksissa toisiinsa. Meillä on vahvoja huolia siitä, miten venäläisten ja valkovenäläisten olympiaurheilijoiden olisi mahdollista kilpailla puolueettomina, kun he ovat samaan aikaan valtioidensa tukemia.”

”Venäläisurheilijoiden ja Venäjän armeijan vahvat yhteydet ovat myös huolenaihe.”

Maat painottavat, että tarkoitus ei ole ollut syrjiä kansalaisuuden perusteella, vaan vaatia KOK:lta näiden edellä mainittujen huolten käsittelemistä.

Lausunnon ovat allekirjoittaneet Belgia, Britannia, Espanja, Etelä-Korea, Hollanti, Irlanti, Islanti, Italia, Itävalta, Japani, Kanada, Kreikka. Kroatia, Kypros, Latvia, Liechtenstein, Liettua, Luxemburg, Malta, Norja, Portugali, Puola, Ranska, Romania, Ruotsi, Saksa, Slovakia, Slovenia, Suomi, Tanska, Tšekki, Uusi-Seelanti, Viro ja Yhdysvallat.