Denver Nuggetsin päävalmentaja Michael Malone kuvaili tähdistöottelun tasoa surkeaksi.

Utah Jazzin Lauri Markkanen teki viikonloppuna jälleen suomalaista koripallohistoriaa osallistumalla ensimmäistä kertaa NBA-liigan tähdistöotteluun. Giannis Antetokounmpon joukkuetta edustanut suomalaistähti esiintyi ottelussa edukseen heittämällä 13 pistettä, mutta kaikkia osanottajia tähdistöottelun anti ei miellyttänyt.

Denver Nuggetsin päävalmentaja Michael Malone kuvaili tähdistöottelun tasoa surkeaksi. Malone valmensi ottelussa LeBron Jamesin kipparoimaa joukkuetta, joka hävisi pelin 175–184. Lopputulos kertoo, ettei puolustuspelaaminen ollut tähdistötapahtuman pääasioita.

”On kunnia olla osa hienoa viikonloppua hienojen pelaajien kanssa, mutta tuo peli oli surkein koripallo-ottelu koskaan. En tiedä, miten asian voisi korjata”, Malone sanoi Boston.comin mukaan.

Malone antoi omasta joukkueestaan synninpäästön Joel Embiidille ja Kyrie Irvingille.

”He kilpailivat, he edes yrittivät puolustaa. Tiedän, että tämä show on kannattajia varten, mutta minun oli vaikea seurata tuota ottelua.”

Myös Boston Celticsin Jaylen Brown toivoi ottelusta totisempaa kamppailua.

”Tämä ottelu on vain hauskanpitoa, todellinen koripallo on eri asia. Meidän on keksittävä, miten pelistä voisi tehdä kilpailullisemman. Mutta jos kannattajat pitävät tästä, se on ainoa asia, jolla on väliä”, Jamesin joukkueessa 35 pistettä tehnyt Brown sanoi.

Brownin seuratoveri Jayson Tatum teki tähdistöottelun piste-ennätyksen takomalla Markkasen joukkueelle 55 pistettä.

Lue lisää: Markkanen loisti super­tähtien rinnalla ja donkkasi urakalla, jopa takaperin – ”En malta odottaa, että pääsen uudestaan”