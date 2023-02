Mac McClungin donkit villitsivät tähdistö­kisassa, mutta NBA-unelma on yhä vain haave, ”Se sattuu”

Mac McClung on kolkutellut NBA:n ovia useissa seuroissa, mutta kiinni ne ovat jääneet.

Kovinkaan moni koripalloa seuraava ei ollut kuullut Mac McClungista ennen viime viikonlopun NBA:n tähdistötapahtumaa Salt Lake Cityssä. Vain 188-senttinen McClung voitti lauantain donkkikisan melkoisilla tempuillaan.

Myös loukkaantumisen takia tähdistöottelusta sivuun jäänyt NBA-tähti Stephen Curry hehkutti McClungin donkkeja ja muistutti, että NBA-ura on yhä työn alla.

Kuka on McClung?

Hän teki tähdistöviikonlopun historiaa, sillä ensimmäistä kertaa donkkikisassa oli mukana pelaaja NBA:n farmisarjasta G-liigasta.

McClung pelaa G-liigan Delaware Blue Coatsissa ja teki vain muutama päivä ennen tähdistöottelua kaksisuuntaisen sopimuksen NBA-joukkue Philadelphia 76ersin kanssa. Blue Coats on juuri Philadelphian farmijoukkue.

McClung on tällä kaudella pelannut Delawaressa 19,1 pisteen keskiarvolla.

McClungin, 24, ura ammattikoripalloilijana ei ole aiemminkaan ollut ruusuilla tanssimista, kertoo The Washington Post.

Kun McClung pelasi yliopistosarjoissa ennen NBA:n vuoden 2021 valintatilaisuutta, hän teki pisteitä hieman alle 15:n keskiarvolla. Hänen nimeään ei kuulutettu valintatilaisuudessa.

Loppuvuodesta 2021 McClung sai kuitenkin lyhyen sopimuksen Chicago Bullsiin: NBA:ssa yksi ottelu, peliaika kolme minuuttia ja kaksi pistettä.

Alkuvuodesta 2022 McClung jatkoi Los Angeles Lakersin farmijoukkueessa South Bay Lakersissa, jossa hän pelasi myös ennen Bulls-vierailua. McClung valittiin G-liigan vuoden tulokkaaksi ja pelasi myös NBA:ssa taas yhden ottelun: peliaika 22 minuuttia, kuusi pistettä ja kolme levypalloa.

McClung sai kutsun kauden päätteeksi Lakersin NBA-joukkueeseen, mutta kesällä hän jäi ilman sopimusta. Seuraavaksi McClung sai kutsun Golden State Warriorsin, Curryn seuran, harjoitusleirille, mutta leirin päätteeksi tulos oli tuttu: ei sopimusta.

The Washington Postille McClung myöntää, että uran vaiheet ovat ottaneet koville.

”Valehtelisin, jos en sanoisi tämän olleen rankkaa, erityisesti Lakersissa. Olin vuoden tulokas, voitimme otteluita ja odotin käännettä, jota koskaan ei tullut. Se sattuu, kun tuntee tekevänsä kaiken oikein, mutta unelmien toteutuminen ei tule yhtään lähemmäksi.”

Delawaren valmentaja Coby Karl on muuttanut McClungin pelaamista vähemmän pallolliseksi. Karlin mukaan McClung pelaaminen on nyt paremmin tasapainossa ja se näkyy myös heittoprosenteissa: kahden pisteen heitot ovat uponneet 57,6-prosenttisesti ja kolmoset 50 prosentin tarkkuudella.

”Kun saimme Macin, tiesimme, että hänellä on erinomainen ensimmäinen askel, jonka avulla hän pääsee heittotilanteeseen lähes tahdonvoimalla. Kun siirsimme hänet enemmän pois pallosta, hän on osoittanut olevansa erittäin hyvä suoraan syötöstä koriin heittävä, mikä on nykykoripallon tärkeimpiä taitoja.”

Mutta silti: mitään takeita ei ole sille, että McClung pelaa sekuntiakaan Philadelphiassa.

”Uskon Jumalan johdatukseen, ja kaikella on syynsä. Tarinani on haasteellinen syystä, ja minun pitää vain odottaa vuoroani. Kun vuoroni tulee, pitää olla valmis. Se on varma”, McClung toteaa.