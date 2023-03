Wide ContentPlaceholder

Suomalaisen jalkapallon suuri lahjakkuus Anssi Suhonen, 22, tavoittelee lopullista läpimurtoa Saksassa ja haaveilee pelaamisesta Bundesliigassa.

Poikkeuksellinen timantti

Anssi Suhonen, 22, on poikkeuksellinen jalkapallolahjakkuus, joka on hurmannut valmentajansa, opettajansa ja kannattajat. Suhonen teki teini-ikäisenä vaikutuksen saksalaisseuroihin, lähti ummikkona Saksaan ja puski itsensä suurseura HSV:n akatemiasta edustusjoukkueen kokoonpanoon. Vanhan koulunsa rehtorin mukaan hän on esimerkki siitä, miten elämässä voi menestyä ilman akateemisia taitoja.

Hampuri Anssi Suhonen on suomalaisessa jalkapallossa täysin poikkeuksellinen lahjakkuus. Se kävi selväksi esimerkiksi syksyllä 2021 Oulussa, kun Suomen alle 21-vuotiaiden maajoukkue pelasi EM-karsintaottelua Kroatiaa vastaan. Ottelun lopussa Suhonen seisoi kulmalipun tuntumassa pallon kanssa. Kolme kroatialaispelaajaa ympäröi Suhosen. Tie maalille näytti olevan tukossa.