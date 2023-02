Helsingin IFK:n hyökkääjä Sanni Vanhanen puki Naisleijonien paidan päälleen MM-kisoissa jo syksyllä 2021. Debyyttiturnaus tuli pari kuukautta 16-vuotissyntymäpäivän jälkeen, ja seuraavana talvena vuorossa oli ensimmäinen olympiaturnaus.

Silti ensimmäinen Vanhasen pelaama kokonainen Naisten liigan runkosarja päättyi vasta helmikuussa, vuosi olympialaisissa pelaamisen jälkeen. Syy on Vanhasen läpikäymässä pelaajapolussa.

Vanhanen pelasi juniorivuotensa poikien sarjoissa. Vielä vuosi sitten hän pelasi Tapparan C-junioreissa poikien SM-sarjaa. Ilveksen paitaan Naisten liigassa hän vaihtoi ainoastaan kokeilemaan joidenkin lainajaksojen ajaksi.

Samalla kun Vanhanen lähti Naisten pääsarjaan, vaihtui kaupunki. Nokialla varttunut Vanhanen liittyi HIFK:n joukkueeseen ja tuli toiseksi lukiovuodeksi opiskelemaan Mäkelänrinteen urheilulukioon.

Sanni Vanhanen muutti kesken lukion Helsinkiin ja jatkoi opintojaan Mäkelänrinteen urheilulukiossa.

”Täällä on laadukas arki, hyvä mahdollisuus koulun ja jääkiekon yhdistämiseen ja hyvä valmennus. Esimerkiksi koulun ja pelaamisen pystyy yhdistämään hyvin, ja koulu joustaa treenien vuoksi”, Vanhanen kertoo syistä Helsinkiin muuttamiselle.

Vanhanen kokosi runkosarjassa mukavasti tehoja. 22 ottelussa syntyneet 40 tehopistettä (18+22) riittivät pistepörssissä 13. sijaan. Vanhasella jäi runkosarjasta väliin 14 ottelua, kun syksyä häiritsi loukkaantuminen.

Vanhanen sanoo, että poikien kanssa pelaaminen oli erilaista naisten pääsarjaan verrattuna. Vauhtia oli pojissa enemmän, mutta Naisten liigassa taktista puolta on pelissä enemmän.

Hän pitää hyvänä ratkaisuna pelata poikien kanssa niin kauan kuin se on mahdollista.

”Tuntui aina normaalilta pelata poikien kanssa. Kyllä ainakin minut otettiin siellä hyvin vastaan, kun olen aina pelannut pojissa”, Vanhanen sanoo.

HIFK:n päävalmentaja Saara Niemi sanoo, että Vanhasen pelissä taustan näkee. Analyysi Naisten liigan taktisemmasta pelistä on hänen mukaansa oikea.

”Sanni pystyy pelaamaan kiekollisena hyvin paineen alla ja kamppailemaan ikäisekseen hyvin. Ehkä syksyllä tuli vähän enemmän kiekonmenetyksiä. Mutta ne sallitaan, että saa pelata omalla taidollaan”, Niemi sanoo.

Sanni Vanhanen on siirtynyt pelaamaan Naisten liigaan, mutta harjoittelee silti myös HIFK:n C-junioreiden kanssa.

Vaikka pelit ovat jatkuneet Naisten liigassa, Vanhanen harjoittelee edelleen kolme kertaa viikossa HIFK:n alle 16-vuotiaiden, eli C-juniorien kanssa. Samassa joukkueessa pelaa myös hänen kaksi vuotta nuorempi pikkuveljensä Matias Vanhanen.

Sisarukset muuttivat Helsinkiin yhdessä viime kauden jälkeen. Myös jompi kumpi vanhemmista on jatkuvasti pääkaupungissa.

Poikien sarjoissa Vanhanen on pelannut pelejä, joissa taklaaminen on sallittu. Naisten puolella Ruotsin liiga salli taklaukset meneillään olevasta kaudesta alkaen. Vanhanen puoltaa taklausten tuomista naisten sarjaan myös Suomessa.

”Minusta olisi hyvä, että saisi taklata. Se toisi enemmän kovuutta peliin”, Vanhanen sanoo.

Vanhanen sanoo, että ei ollut kaikkein ahkerin taklaaja poikien kanssa pelatessaan.

”Menin kyllä tilanteisiin, mutta en taklaamalla lähtenyt taklaamaan.”

Saara Niemi ajattelee, että poikien kanssa pelaamista pitää ajatella tapauskohtaisesti. Yksi ja sama malli ei sovi kaikille. Tärkeää on hänen mukaansa rakentaa ympäristöjä, joissa voi nauttia harrastuksesta.

”Sanni on tottunut ja tykännyt olla poikien joukkueessa. Oikeassa kohtaa tuli naisten kiekko. Mutta on myös esimerkkejä, että pelaaja on päässyt huipulle pelaamalla aina tyttöjen ja naisten kanssa”, Niemi sanoo.

Vanhasen ura on vasta alkutekijöissään, vaikka arvoturnauksia on pelattuna jo kolme. Lukion hän käy 3,5 vuodessa, joten parin seuraavankin kauden ajan pelipaikka on Suomessa.

Saara Niemi sanoo Vanhasen olevan kehitysvaiheessa, jossa harjoituksissa on oltava niin määrää kuin laatuakin. Harjoitteluinto saa valmentajalta kiitosta.

”Kiva hänen kanssaan on toimia, kun hän rakastaa jääkiekkoa ja haluaa oppia lisää. Hänellä on oma indentiteetti pelaajana, Sanni on vahva kiekollinen molempien suuntien pelaaja. Pelaa keskellä ja pystyy puolustamaan”, Niemi sanoo.

Niemi arvelee, että Vanhasen suuntana on lukiovuosien jälkeen Yhdysvaltojen yliopistosarja NCAA. Samoja ajatuksia on Vanhasella itselläänkin.

”Yliopistoon haluaisin mennä Yhdysvaltoihin, tai sitten Ruotsiin joskus.”

Tulevaisuudessa Senni Vanhanen haluaisi päästä pelaamaan Yhdysvaltoihin tai Ruotsiin.

Runkosarjavoittaja aloittaa pudotuspelit Kärppiä vastaan

Runkosarjan voittanut Helsingin IFK aloittaa Naisen liigan pudotuspelit puolivälierillä Kärppiä vastaan. Paras viidestä -järjestelmällä pelattavan sarjan kaksi ensimmäistä peliä pelataan Helsingissä. Ouluun joukkueet matkustavat vasta kolmanteen peliin.

HIFK:n päävalmentaja Saara Niemi sanoo, ettei usko kahden kotipelin aloituksesta olevan mittavaa kilpailuetua.

”Saman mittaiset kaukalot molemmissa ja sama peli. Molemmilta jää matkustus pois. Mieluummin tietysti pelaa kotona kuin vieriaissa”, Niemi sanoo.

Runkosarjan kohtaamisten perusteella HIFK on ylivoimainen voittajasuosikki. Yhteismaalit neljässä pelissä olivat 29–3 helsinkiläisille.

Niemi kehuu silti vastustajaa nuoreksi ja taitavaksi joukkueeksi.

”Heillä ei ole mitään menetettävää. Kaikki paineet ovat meillä”, Niemi muistuttaa.

Sanni Vanhanen sanoo joukkueen onnistuneen parantamaan kauden aikana kaikkia osa-alueita. Pudotuspelien haasteeksi hän nostaa ennakkosuosikin aseman.

”Ei pidä ottaa turhia paineita. Mennään vain joka peliin voittamaan yksittäinen peli”, Vanhanen sanoo.