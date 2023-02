Grosjeanin auto syttyi räjähdysmäisesti tuleen formula ykkösten Bahrainin gp:ssä 2020, kun ranskalainen törmäsi metallikaiteeseen.

Järkyttävään onnettomuuteen formula ykkösten Bahrainin gp:ssä marraskuussa 2020 joutuneen Romain Grosjeanin onnettomuusauto lähtee kiertämään maailmaa, Britannian yleisradioyhtiö BBC kertoo.

Grosjean törmäsi Haas-tallin autollaan 225 kilometrin tuntinopeudessa metallikaiteeseen ja hänen autonsa syttyi palamaan. BBC:n mukaan auton jäänteistä tulee yksi näyttelyn merkittävimmistä esineistä.

”Runko on edelleen yhtenä kappaleena, halo on paikallaan ja se on vaurioita ja palonjälkiä lukuun ottamatta sellainen kuin sen kuuluu olla”, Grosjean sanoo näyttelyä varten kuvatussa haastattelussa.

”Luulen sen pelastaneen henkeni.”

36-vuotias ranskalainen on kilpaillut viime vuodet Pohjois-Amerikassa Indycar-sarjassa. Hänen uransa formula ykkösissä päättyi juuri Bahrainiin.

”Minun näkökulmastani se oli iso onnettomuus, mutta en heti tajunnut sen vaikutusta tai sitä, miltä se näytti ulkopuolisen silmin”, Grosjean kertoo.

Romain Grosjeanin onnettomuus sytytti räjähdysmäisen tulipalon.

Grosjean pääsi itse ulos onnettomuusautosta kovan työn jälkeen. Hän sai turvavyönsä irti, mutta tajusi nopeasti sen jälkeen kypäränsä osuneen johonkin.

”Minun piti murtaa niskatukeni lyömällä sitä kypärälläni. Sitten onnistuin lopulta saamaan kypäräni läpi ja pääsin seisomaan istuimelleni”, hän sanoo.

”Tajusin vasemman jalkani jääneen jumiin. Vedin sitä niin kovaa kuin pystyin. Kenkäni pysyi kiinni korissa, mutta jalkani löystyi sen verran, että pääsin vapaaksi.”

Grosjean kertoo, että hänen autossaan oli onnettomuushetkellä 120 kiloa. Sekä polttoaine että akku roihusivat tulessa, kun Grosjean taisteli elämästään.

F1-näyttely avataan Madridissa maaliskuun 24. päivänä.

