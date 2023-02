Olisiko Colorado täydellinen osoite Jesse Puljujärvelle? Suomalainen unelmasiirto on ollut Mikko Rantasen mielessä.

Jesse Puljujärvi (oik.) on lähtökuopissa Edmontonissa.

NHL:n siirtotakaraja on ensi viikon perjantaina 3. maaliskuuta. Suomalaisittain kovin kuhina on käynyt jo pitkään Edmontonissa sivuraiteelle ajautuneen Jesse Puljujärven ympärillä.

Viime viikkoina on alkanut käydä selväksi, että Puljujärven, 24, osoite ei ole enää kauan Edmontonissa.

Vaisun kauden pelannut suomalaishyökkääjä on ajautunut myös Edmontonin median hampaisiin. Pitkin kautta Puljujärveä sivallellut Oilersin sisäpiiritoimittaja, Sportsnetin Mark Spector arvioi pari päivää sitten, että Puljujärven joukkue vaihtuu ennen ensi viikon siirtorajaa peräti 95 prosentin todennäköisyydellä

Oilersin odotettiin asettavan Puljujärven siirtolistalle jo viime viikolla. Sitä ei kuitenkaan tapahtunut, mikä kielii siitä, että seura yrittää leipoa pelaajakauppaa, johon Puljujärvi sisältyy.

Yksi mahdollinen kohde Puljujärvelle voisi olla hallitseva Stanley Cup -mestari Colorado Avalanche.

”Kuules, mä olen miettinyt ihan samaa”, Coloradon suomalaistähti Mikko Rantanen innostuu Total NHL Forever -podcastissa.

”Tiedän, kuinka hyvä tyyppi Jesse on. Ottaisin hänet avosylin vastaan. Se olisi hänelle raikas, uusi startti. Tänne hyvään pukukoppiin ja hyvät tukijutut ympärillä. Uskon, että toimisi varmasti”, Rantanen jatkaa.

Puljujärven itsensä ja myös suomalaisten kiekkofanien kannalta kyseessä olisi varsinainen unelmasiirto.

Coloradolla on hyviä kokemuksia työteliäistä suomalaisista laitahyökkääjistä. Tasan vuosi sitten siirtorajalla Avalanche hankki Montrealin pohjaketjuista Artturi Lehkosen, joka kohosi nopeasti avainpelaajaksi Coloradossa.

Vaikka Puljujärven kausi on ollut hyökkäyssuuntaan pahasti alavireinen (54 ott. 5+8), edistyneet tilastot osoittavat, ettei simppelinä pelinsä pitävä suomalainen ole myöskään vuotanut puolustussuuntaan.

Evolving-Hockeyn tilastomallien perusteella Puljujärvi on itse asiassa ollut puolustuspelillisesti yksi Oilersin luotettavimpia pelaajia.

”Kyllä mä luulen, että se olisi hyvä [Coloradon alempiin ketjuihin]. Isokokoinen kuitenkin ja on pelannut jo sen verran tällä, ettei varmasti ihan joka peliä enää jännitä”, Rantanen sanoo yli 300 NHL-ottelun maanmiehestään.

Puljujärven tehohanat ovat olleet tällä kaudella umpijäässä, mutta pienestä roolistaan huolimatta hän antaa vaihdosta toiseen jäällä kaikkensa.

”Varmasti ottaisin vastaan, mutta sitten on tietysti tämä bisnespuoli. En tiedä, mitä Edmonton haluaa.”

Tuskin paljon.

Edmontonista tihkuneiden tietojen perusteella Oilers olisi lähinnä tyytyväinen, jos joku joukkue suostuisi ottamaan Puljujärven kolmen miljoonan taalan kausipalkan loppukaudeksi kontolleen.

NHL:n siirtokikkailu mahdollistaa myös sen, että kolmas seura voi ottaa välissä osan palkasta vielä itselleen esimerkiksi alempien kierrosten varausvuoroa vastaan.

Mikäli koko kauden pelaamatta ollut ja syksyn polvileikkauksestaan toipuva kapteeni Gabriel Landeskog pysyisi sivussa runkosarjan loppuun asti, Coloradolla olisi palkkakatossaan peräti seitsemän miljoonaa dollaria käytettäväksi siirtorajahankintoihin.

Coloradon uskotaan etsivän ensisijaisesti kakkossentteriä, mutta Bo Horvatin ja Ryan O’Reillyn siirtojen sekä Jonathan Toewsin sairauden takia markkinat niiden suhteen ovatkin yhtäkkiä kuivahtaneet.

Rantanen kertoo pitävänsä siirtomarkkinoita nyt tarkkaan silmällä. Supertähden mielipiteillä on myös painoarvoa, kun Colorado kartoittaa vahvistuksia.

Vuosi sitten seurapomo Joe Sakic tiedusteli juuri Rantaselta, sopisiko Lehkonen hänen mielestään Avalancheen.

”Meidän seurajohto haluaa tietää tarkkaan, millainen tyyppi on. Sopiiko hän. Tiedän, että Sakic on ollut tosi tarkka siitä, millainen tyyppi on kaukalon ulkopuolella.”

”Tuntuu, että se on vaikuttanut tosi paljon meidän johtoon. Ei oteta ihan ketä vain sen takia, että osaa pelata, jos se ei sovi meidän koppiin ja kulttuuriin.”

Puljujärvi istuisi Rantasen mielestä porukkaan. Aikoinaan nuorten MM-kullan yhdessä voittaneet kaverukset ovat olleet tämänkin kauden aikana yhteyksissä.

”Aiemmin tänä vuonna, kun kävimme Edmontonissa, niin kävimme Jessen kanssa yhdessä syömässä. Tosi hyvä tyyppi ja hyvä kaveri. Mukava ja hauska jätkä”, Rantanen kehuu.

Puljujärveä on vertailtu jossakin määrin Coloradon kärkiketjujen härkämäiseen laituriin Valeri Nitšuškiniin. Niin pelaajaprofiileissa kuin pelaajien poluissa on samankaltaisia piirteitä.

Puljujärven tavoin Nitšuškin oli pienellä numerolla varattu huippulupaus, jonka kolme ensimmäistä kautta Dallasissa menivät pahasti alle odotusten. Sen jälkeen hän palasi nuolemaan haavojaan Venäjälle, kunnes palasi Dallasiin kaudeksi 2018–19.

Paluukaudellaan Nitšuškin ei tehnyt 57 NHL-ottelussa yhtä ainutta maalia ja valui täysin jämärooliin. Kyseisen katastrofikauden jälkeen Colorado hankki yllättäen venäläislaiturin, ja tästä kuoriutui Kalliovuorilla nopeasti huippuluokan voimahyökkääjä.

Yksi mahdollinen ensi viikon osoite Puljujärvelle on myös Carolina. Coloradon tavoin myös sen eturiviä tähdittävät suomalaiset. Sportsnetin mukaan Carolina on jo koputtelut Edmontonin suuntaan Puljujärven renkaita.

Hiljattain kerrottiin myös Edmontonin ja San Josen tunnusteluista Sharksin tähtipuolustajan Erik Karlssonin mahdolliseen siirtoon liittyen. Mikäli kauppa Karlssonista saadaan aikaan, Puljujärvi saattaisi hyvinkin olla osa paluupostia Kaliforniaan.

