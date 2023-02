Pohjois-Amerikan MLS vetää kovia pelimiehiä Euroopasta yhä nuorempina. Liigan viisi suomalaista ovat siitä hyviä esimerkkejä.

Nimekkäiden eurooppalaisten jäähdyttelysarja. Hiipuvien tähtien viimeinen palkkapussi.

Sellainen maine on leimannut Pohjois-Amerikan jalkapalloliigaa pitkään.

On aika tarkistaa luutuneita käsityksiä. Tänä viikonloppuna alkava sarja nimittäin vetää kovia pelimiehiä Euroopastakin yhä nuorempina.

”MLS on kehittynyt ihan huimasti”, sanoo Leo Väisänen, 25, joka liittyi täksi kaudeksi texasilaisen Austin FC:n riveihin.

”Ei se hetkessä ole tapahtunut. Rahaa on pumpattu ja fasiliteetteja rakennettu, resursseja on hirveästi. Enää se ei ole retirement league [eläköitymisliiga].”

Suomen maajoukkueen toppari Leo Väisänen kamppaili Ranskan hyökkääjää Karim Benzemata vastaan MM-karsintaottelussa Lyonissa syyskuussa 2021.

Pohjois-Amerikassa on pelannut uuvuttavan pitkä lista viime vuosikymmenten ehdottomia maailmantähtiä: David Beckham, Thierry Henry, Steven Gerrard, Frank Lampard, Wayne Rooney, Zlatan Ibrahimović, Kaká, Andrea Pirlo, David Villa, Didier Drogba, Bastian Schweinsteiger... Harva jalkapallofani muistaakaan kaikkien heidän käyneen rapakon takana. Mutta kaikki he lähtivät sinne vasta selvästi yli kolmekymppisinä.

Nyt liigan ilme on aivan toinen. Vastaavia huippunsa ohittaneita supertähtiä ei löydy monta. Sen sijaan nuorempia laatupelaajia riittää.

Suomen maajoukkueen toppari Väisänen kertoo, että pari seuraa Euroopassakin osoitti kiinnostusta häntä kohtaan, mutta hän piti houkuttelevimpana vaihtoehtona Austinia, joka maksoi hänestä ruotsalaiselle Elfsborgille 1,8 miljoonaa euroa.

”Tämä alkaa olla suosittu sarja eurooppalaisille. Jengi haluaa selvästi tulla tänne jo aiemmin, ja se koventaa tasoa.”

Väisänen mainitsee esimerkkeinä espanjalaisen Riqui Puigin, 23, joka siirtyi FC Barcelonasta viime kesänä Los Angeles Galaxyyn, ja tuoreen maailmanmestarin Thiago Almadan, 21, jonka Atlanta United osti argentiinalaisesta Vélez Sarsfieldistä kesken MM-kisojen 16 miljoonalla dollarilla, MLS:n ennätyssummalla.

”Tuskin tuollaiset nimet tulisivat, ellei tämä alkaisi olla kova sarja”, Väisänen pohtii.

Toki liigan palkkakuninkaat ovat kokeneempia kansainvälisiä tähtiä. Italian toissa kesän EM-sankarit Lorenzo Insigne, 31, ja Federico Bernardeschi, 29, ovat pelanneet viime kaudesta lähtien Torontossa. Muun muassa Bayern Münchenistä ja Liverpoolista tunnettu sveitsin­kosovolainen Xherdan Shaqiri, 31, edustaa Chicago Firea toista kauttaan.

Silti hekin ovat lähteneet Atlantin taa jo vaiheessa, jossa heillä on todennäköisesti vielä monta hyvää pelivuotta jäljellä.

Nimekkäimmät MLS:ssä pelanneet suomalaiset lienevät Teemu Tainio (NY Red Bulls 2011–2012) ja Mika Väyrynen (LA Galaxy 2015). He kävivät siellä vasta tehtyään jo hienot urat Euroopan kentillä, yli kolmekymppisinä.

Sen sijaan kaikki viisi MLS:n nykyistä suomalaispelaajaa ovat saapuneet liigaan viimeistään jalkapalloilijan parhaassa iässä, joka määritellään yleensä muutamaksi vuodeksi ennen 30-vuotispäivää.

Montréalin Lassi Lappalainen, 24, ja Minnesota Unitedin Robin Lod, 29, ovat pelanneet liigassa jo kaudesta 2019 ja Inter Miamin Robert Taylor, 28, viime kaudesta.

CF Montréalin hyökkääjä Lassi Lappalainen valmistautui sivurajaheittoon New York Cityä vastaan kotiottelussa Kanadassa viime heinäkuussa.

Robin Lod (oik.) juhli Minnesota Unitedin maalia Franco Fragapanen kanssa viime elokuun kotiottelussa Austinia vastaan.

Väisäsen joukkuetoveri Alexander Ring, 31, on tehnyt Yhdysvalloissa komeimman suomalaisuran ja aloittaa nyt jo seitsemännen kautensa siellä. Neljä ensimmäistä hän vietti New York Cityn riveissä, ja nykyään hän on Austinin kapteeni.

Keskikenttäpelaaja Ring on saattanut jäädä unohduksiin monelta Huuhkajien kannattajalta, sillä hän vetäytyi maajoukkueesta jo vuonna 2017. Vaikka Suomen huippujalkapallon piirit ovat suhteellisen pienet, ei Väisänenkään ollut tavannut Ringiä ennen siirtoaan Austiniin.

Hän tietysti kyseli tältä ja muilta tuntemiltaan MLS-pelaajilta etukäteen Austinista, joka aloittaa vasta kolmannen kautensa sarjassa. Vaatimattoman avauskauden jälkeen se selvisi viime vuonna välieriin asti (MLS-kausi huipentuu yksiosaisiin pudotuspeleihin).

”Makea, kasvava kaupunki ja kunnianhimoinen seura. Siellä on stadion aina täynnä ja hirveä buumi ollut ainakin pari ekaa vuotta”, Väisänen kertoo kuulemastaan.

MLS:n vetovoiman lisäksi olennaista liigan menestykselle on siirtojen kaksisuuntaisuus. MLS paitsi houkuttaa nuoria eurooppalaisia myös kehittää entistä enemmän Amerikan mantereen nuoria, jotka kelpaavat Euroopan suuriin liigoihin. Se tarkoittaa, että Pohjois-Amerikan huippujalkapallossa ei ainoastaan kuluteta rahaa vaan sitä myös saadaan.

Esimerkiksi Chicago Firesta lähtivät juuri kolumbialainen laituri Jhon Durán, 19, Aston Villaan lähes 17 miljoonalla eurolla ja yhdysvaltalainen maalivahti Gabriel Slonina, 18, Chelseaan yhdeksällä miljoonalla eurolla. FC Barcelona puolestaan osti Meksikon maajoukkueen oikean pakin Julián Araujon, 21, kuudella miljoonalla eurolla Los Angeles Galaxystä.

Useiden miljoonien eurojen siirtoja Pohjois-Amerikasta Eurooppaan on ollut tänä talvena useita muitakin.

Suomen maajoukkueen Robert Taylor on pelannut viime kaudesta lähtien ehkä kaikkein kiinnostavimmassa MLS-joukkueessa Inter Miamissa.

Laatulehti The Times uutisoi MM-kisojen aikaan Lionel Messin olevan hyvin lähellä siirtoa Inter Miamiin. Se ei toteutunut – ainakaan vielä.

”Olisi unelma pelata hänen kanssaan”, Taylor myöntää.

”Organisaation voitontahto ja ammattimaisuus tulevat esiin jo huhuista – että voi edes ajatella hankkivansa Messin.”

Inter Miamin omistaja ja puheenjohtaja on englantilaislegenda David Beckham.

”Olen päässyt juttelemaan niitä sun näitä hänen kanssaan. Tosi maanläheinen ihminen”, Taylor toteaa.

Päävalmentaja on Phil Neville, Beckhamin toveri Manchester Unitedin 1990-luvun kultaisesta sukupolvesta.

”Hän on tosi hyvä ihmisten kanssa, viljelee brittihuumoria ja pitää kopin hallinnassa. Kaikki kunnioittavat häntä tosi paljon.”

Suomalaisesta on tullut Nevillen luottopelaaja osin siksi, että hän pystyy pelaamaan niin monella paikalla: vasempana pakkina tai laiturina tai keskikentällä.

Joukkue tähtää tietysti mestaruuteen. Taylorin mukaan välitavoitteena on kotietu pudotuspeleihin. Viime kaudella Inter Miami joutui aloittamaan vieraissa ja hävisi heti New York Citylle, jonka enemmistöomistaja on Manchester Cityn taustayhtiö – käytännössä siis Arabiemiraattien hallinto.

Robert Taylorin edustama Inter Miami kohtasi New York Cityn baseballpyhätössä Yankee Stadiumilla viime heinäkuussa.

Ennen muuttoaan Floridaan Taylor vietti neljä vuotta Norjassa, Tromsøn ja Brannin paidassa. Hän ei ryhdy vertaamaan MLS:n tasoa tiettyihin Euroopan sarjoihin mutta uskoo, että Norjan suurimmat seurat pärjäisivät siellä.

”Jenkeistä löytyy parempaa yksilötasoa, mutta Norjassa pelaaminen on taktisempaa ja joukkueet pärjäävät kovalla työnteolla ja taktisella kurinalaisuudella. MLS:ssä on isompia nimiä, paremmat stadionit ja enemmän yleisöä. Ympyrät ovat yksinkertaisesti suuremmat”, Taylor sanoo.

”Ihmisten mielikuvia on vaikea saada muuttumaan, mutta MLS ei ole enää moneen vuoteen ollut jäähdyttelysarja. En ihmettelisi, jos siitä tulisi vuosien saatossa yksi isoimmista liigoista.”

MLS-kausi pelataan Suomen jalkapallosarjojen tapaan kesän yli. Inter Miamin Taylor on vetänyt sarjan suomalaisista pisimmän korren säiden suhteen.

”Ei siitä ole kahta sanaa. On kiva lähteä kotoa aina sortseissa ja t-paidassa.”

Floridan eteläkärjen trooppisessa ilmastossa on talvellakin lämmintä mutta kesäisin inhimillisempää kuin esimerkiksi Texasin paahteessa.

Näin talvella Väisänenkin vielä myhäilee Austinin auringolle.

”Kysy elokuussa. Voi olla vastaus toinen.”