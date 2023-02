Katseet kääntyvät HIFK:n ennen siirtoraja tekemiin ratkaisuihin, kirjoittaa urheilutoimittaja Riku Teiskonlahti.

Eemil Vinni on pelannut HIFK:n maalilla Roope Taposen loukkaantumisen jälkeen.

Helsingin IFK:n 17-vuotiasta maalivahtilupausta Eemil Vinniä kävi keskiviikkona lähes sääliksi. Tuore CHL-mestari Tappara oli viimeisteli avauserässä tylysti ja sai mellastaa maalinedustalla miten tahtoi.

Vinni ei saanut liiemmin apua viisikolta edestään, ja ensimmäinen liigastartti päättyi vaihtoon avauserän puolivälissä.

Tapparaa vastaan vieraissa aloittaminen on tyly paikka Liiga-uran ensimmäiselle startille. Etenkin kun Vinnin oikea paikka olisi vielä Nuorten liigassa ja alle 18-vuotiaiden maajoukkueessa.

Alle 18-vuotiaina Liigassa debytoineet maalivahdit ovat varsin harvassa. Vielä harvemmassa ovat ne alaikäiset, joiden varaan on keväällä laskettu mitään miesten sarjassa.

HIFK:n ykkösvahti Roope Taponen on ollut eräs suurimmista syistä sille, että joukkue on pystynyt virittämään kevätkirinsä ja nousemaan taisteluun suorasta puolivälieräpaikasta. Tällä kaudella läpimurron tehneen Taposen loukkaantuminen osoitti tylysti, miten vahvasti HIFK nojaa ykköstorjujaansa.

Myös toinen liigaveskari Niilo Halonen on loukkaantuneena, mutta Halonen on ollut läpi kauden epävarma. Torjuntaprosentti on vakituisten liigatorjujien katsannossa erittäin vaatimaton 85,71.

Pelkästään Halosen epävarmojen otteiden takia katseet kääntyvät kevättä kohden myös ennen siirtorajaa tehtyihin ratkaisuihin. Maalivahteja siirtyi moneen suuntaan. Esimerkiksi keskiviikon vastustaja Tappara hankki konkari Niko Hovisen turvaamaan Christian Heljangon selustaa. HIFK:lta ei liikkeitä maalivahtiosastolla nähty, vaikka epävarmuustekijät Taposen takana ovat olleet selvästi nähtävillä.

HIFK:n mukaan Taposen tilannetta tarkkaillaan päivä kerrallaan. Nopea toipuminen on elintärkeää stadilaisten kevään kannalta.

Muuten ilo alkuvuoden kiristä jää lyhyeksi.