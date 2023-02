”Pave” Mähönen odottaa innolla Jokerien uutta aikakautta. Jokerit vahvisti omistajamuutoksen keskiviikkona.

Jokerien jääkiekkojoukkueessa alkaa uusi aikakausi.

Sen KHL-seikkailu päättyi Ukrainan sodan alkamiseen. Viime vuoden keväästä alkaen käynnissä olleet hankkeet Jokerien palauttamiseksi kotimaisen sarjakiekkoiluun ovat saavuttamassa lakipisteensä.

Ilta-Sanomat uutisoi keskiviikkona seuran taustalla tapahtuneesta ratkaisevasta käänteestä. Joel Harkimo myi osuutensa Team Jokerit Oy:sta sijoittajaryhmittymälle.

Porukkaa vetää jääkiekkobisneksessä muun muassa Viima Hockeyn perustajana ja omistajana menestynyt Tapparan kasvatti Mikko Saarni, 45.

Hänen lisäkseen mukana ovat ainakin entinen NHL-pelaaja Ossi Väänänen ja nykyisistä huipuista Teuvo Teräväinen sekä Esa Lindell.

Jokerit vahvisti omistajamuutoksen keskiviikkona.

Uusi omistajaryhmä tavoittelee seuralle paikkaa Mestiksessä ensi kaudella.

Tavoite on aiempaa realistisempi. IS:n tietojen mukaan kiekkopiireistä tehtiin Harkimolle selväksi, ettei Jokerit voi uskottavasti tavoitella sarjapaikkaa edustusjoukkueelle Suomessa niin kauan kuin hän on taustalla.

Jokerien kannattajille tuore käänne on helpotus. Jännitys seuran tulevaisuudesta on käynyt viime viikkoina ja kuukausina kovaksi, kun takarajat Mestiksen sarjapaikkaa ja lisenssiä varten ovat käyneet yhä lähemmäksi.

Kannattajaryhmä Old Chiefsin nokkamies Pasi ”Pave” Mähönen vastaa puhelimeensa selvästi helpottuneen kuuloisena.

”Tämä varmasti kelpaa jokaiselle jokerikannattajalle, yhteistyökumppanille ja sponsorille. Tulevaisuudennäkymät ovat aiempaa paremmat, kun tämä nyt toteutuu”, Mähönen iloitsee.

Kannattajaryhmät on pidetty ajan tasalla seuran taustalla tapahtuneista käänteistä. Old Chiefsin ja Eteläpäädyn edustajia on ollut mukana monissa palavereissa, joissa on käsitelty seuran tulevaisuutta.

Aihetta juhlaan on tuplasti, sillä Mähönen viettää keskiviikkona syntymäpäiviään. Ikää tulee mittariin jo 57.

”Kyllä tässä ollaan jo ikämiehiä. Paljon olen nähnyt – ja pitää nähdä vielä tämäkin! Mukana seuraa pelastamassa ja sellaista”, Mähönen huokaa.

Harry Harkimo (oik.) omisti Jokerit aina divarinoususta pitkälle KHL-seikkailuun. Joel-poika halusi vetää seuran uutta tulemista.

Entä miltä tuntuu, kun Harkimoiden klaani on poissa Jokerien taustalta?

Harry Harkimo oli Jokerien nokkamies 1990-luvulla räjähtäneen Jokeri-ilmiön sekä KHL:ään siirtymisen läpi. KHL:ssä seuraa rahoittivat Gennadi Timtshenko ja Roman Rotenberg.

Harkimo myi Jokerit Jari Kurrille, jonka taustalta löytyi taasen teollisuusyhtiö Norilsk Nickelille. Sen taustalta löytyy oligarkki Vladimir Potanin.

Kun IS haastatteli Mähöstä kuukausi sitten, Harkimoiden rooli seuran takana oli vähintäänkin epäselvä

”51–49 onko plussan vai miinuksen puolella”, Mähönen kuvaili tuolloin.

Entä nyt?

”Kyllä tässä kävi aika selväksi viimeisten viikkojen aikana, että tämä homma on pakko toteuttaa ilman Harkimon nimeä. Se näyttäisi toteutuvan nyt, ja se on homman kannalta parhaaksi. Pitää ajatella kokonaisuutta.”.

Harkimo ei ole punainen vaate ainoastaan SM-liigapiireissä. Moni kannattajakaan ei muistele Harkimoiden aikakautta pelkästään lämmöllä – saati Joel Harkimon yllättävää päätöstä tulla Jokerien uuden tulemisen taustamieheksi.

Esimerkiksi HIFK:n pitkäaikainen patruuna Frank Moberg uskoi, että isä-Harkimo on Jokerien uuden tulemisen todellinen taustapiru, ei Joel.

Olipa totuus Harry Harkimon roolista mikä hyvänsä, ainakin Mähösen puheista on helppo päätellä, että uuden omistajatiimin koostumus on suuri helpotus kannattajille ja monille muillekin.

”Epäilenpä, että tämä tänään tiedotettu porukka ei olisi nyt mukana, jos Harkimo olisi. Luultavasti moni sponsori ja mahdollinen yhteistyökumppani miettisi paljon, lähtisikö mukaan.”

”Luultavasti myöskään ex-pelaajien taholta asiaa ei olisi nähty pelkästään hyvänä asiana, saati Jokerien laajemmassa kannattajakunnassa. Mitä sosiaalisessa mediassakin olen lukenut, ei sieltä pelkkiä kehuja heidän suuntaansa ole mennyt.”

”Niin henkilökohtaisesti kuin laajemmin jokeripiireissä muutos otetaan hyvillä mielin vastaan. Tavoite on lähteä puhtaalta pöydältä freesisti liikkeelle. Oikeilla arvoilla eteenpäin. Sitä tässä on haettu viime viikot.”

Helsingin hallitilanteen vuoksi on mahdollista, että Jokerit pelaa paluukautensa Suomen kiekkokartalla Espoon Metro-areenassa. Se ei huoleta Mähöstä.

”Pelataanpa missä vaan niin tullaan toivottavasti täyttämään halli. Lähdetään pohjalta, luodaan ilmiötä ja pidetään piru vie hauskaa! Ihan sama, missä pelataan. Laadukas junioritoiminta tarvitsee edustusjoukkueen putken huipuksi, kannattajat tarvitsevat edustusjoukkueen pelaamaan ja nälkää on vaikka kuinka. Ei väliä, missä halli on.”

Jos Jokerit saa paikan ensi kauden Mestiksessä, se alkaa tavoitella paikkaa SM-liigassa – samoin kuin Mestiksessä pelaava mahdollinen hallikumppani Kiekko-Espoo.