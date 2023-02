Suomella on ensimmäistä kertaa joukkue MM-kilpailujen naisten yhdistetyssä. Yksi mestarisuosikki on ollut täysin omaa luokkaansa.

Planica

Yhdistetyn naisten maailmancup on ollut Norjan Gyda Westwold Hansenin näytös. Hän on voittanut kaikki yhdeksän henkilökohtaista kilpailua ja on suurin suosikki Slovenian Planicassa järjestettävien MM-kilpailujen voittajaksi.

Hansenin ylivoimaan kiteytyy koko lajin ongelma. Kärki on kapea ja erot suuret kansainvälisen tason kilpailijoiden harvassa joukossa.

Naisten kilpailu oli ensimmäistä kertaa MM-ohjelmassa kaksi vuotta sitten, mutta Suomi on mukana vasta Planicassa ja tähtäsi pidemmälle vuoden 2026 olympialaisiin, jonne ei tarvitse enää vilkuilla. Kansainvälinen olympiakomitea hyväksyi viime vuonna miesten kilpailun jatkon, mutta ei hyväksynyt naisia mukaan.

Vuonna 2030 miesten kilpailukaan ei ole enää välttämättä olympiaohjelmassa.

”On hurja ajatella, että laji lähtisi kokonaan pois. Täällä ollaan ja yritetään edustaa lajia parhaan mukaan”, Suomen Minja Korhonen tuumi topakasti ensimmäisten harjoitusten jälkeen Planican mäkimontussa.

Perjantaina naiset hyppäävät normaalimäestä ja hiihtävät viisi kilometriä. Korhonen, Alva Thors ja Anna Kerko ovat valmiina näyttämään parastaan, kun hetki lajin toistaiseksi kirkkaimmassa valokeilassa koittaa.

”Olimme täällä kesällä leirillä, ja pääsin hyppäämään mäestä vielä Euroopan nuorten talviolympiafestivaaleillakin”, Thors puhkui itseluottamusta.

Planica on tuttu leiripaikka Kerkollekin, mutta lajin tila ei tyydytä.

”Kyllä se huolestuttaa. Onhan se epäreilua naisille, ettei laji ole mukana olympialaisissa. Laji kasvaa koko ajan, ja tulee uusia harrastajia. Pitää saada mahdollisimman paljon kisailijoita, että voimme näyttää, millainen taso on”, Kerko kaavaili.

Minja Korhonen on ollut maailmancupissa suomalaisista paras. Erityisesti hyppäämisen kanssa on ollut kuitenkin ongelmia.

Suomalaiskolmikosta Korhonen on korkeimmalla maailmancupissa, mutta 25. sija ei ole sitä, mitä hän toivoi.

”Koko kausi on ollut vaikea hyppäämisen saralla, esimerkiksi talvikaudelle tulleiden välineuudistusten takia. On muitakin muuttuvia tekijöitä kuin välineet. Mäessä on kaikkea pientä vialla ja sekoittaa koko pakan”, Korhonen myönsi.

Maailmancupissa hän on sijoittunut parhaimmillaan kahdesti 16:nneksi. Nuorten MM-kilpailuissa tuli yhdeksäs sija.

”Ehkä muutaman sijan olisi voinut napsia, mutta alkukauteen nähden olen tyytyväinen tuohonkin tulokseen. Hiihtopuolella ei ollut ongelmia. Taisin olla hiihtoajoissa viiden parhaan joukossa”, Korhonen niputti kokemukset Kanadasta.

Kansainvälisiä kilpailuja on riittänyt koluttavaksi, mutta miten yhdeksäsluokkalaiselta on hoitunut koulun ja urheilun yhdistäminen?

”Pitää olla kiitollinen, että tällaiset poissaolomäärät ovat mahdolliset. On soviteltava omaan tapaan, miten saa kokeet ja tehtävät tehtyä. Kyllä koululle löytyy aikaa, kun vaan jaksaa tehdä hommat”, Korhonen painotti.

Sanavalmiilla savolaisella riittää kunnianhimoa urheilun lisäksi koulunkäynnissäkin.

”Pyrin urheilulukioon, Kuopion klassilliseen lukioon”, Siilinjärven Toivalassa peruskoulua käyvä Korhonen täsmensi.

Ennen koulunpenkille paluuta tärkein tehtävä on selviytyä MM-kilpailuista kunnialla. Mäkiosuudella on vaikeutensa, mutta Korhonen lupaa mäkisten hiihtolatujen sopivan hänelle.

Mihin olet tyytyväinen kisaurakan päätteeksi?

”Top 15 olisi hyvä sijoitus, mutta se on päivästä kiinni, mihin suoritus riittää.”