Lahti on ”klassikko­paikka” – hiihto­piireissä kuvailu ei ole vain hyvä asia, ja siksi kaupunki ryhtyi toimiin

Lahti haluaa valtion mukaan Lahden hiihtostadionin pitkäjänteiseen kehittämiseen, jotta Suomi ei putoa kelkasta.

Planica

Lahti ilmoitti jo viime keväänä hakevansa vuoden 2029 MM-kisoja, ja nyt haun esivalmistelu ja lobbaustyö ovat täydessä vauhdissa.

Lahden kaupunginjohtaja Pekka Timonen on Sloveniassa tutustumassa Planican MM-kisoihin.

Hän arvioi, että Lahdella on hyvät mahdollisuudet saada järjestää MM-kisat kahdeksatta kertaa. Mikään automaatio se ei kuitenkaan ole kuin ei ole myöskään maailmancupin kisojen saaminen joka vuosi Lahteen.

Torstaina Timonen keskusteli Fisin pääsihteerin Michel Vionin kanssa.

”Fis sanoo, että Lahti on klassikkopaikka”, Timonen toteaa.

Se ei ole Fisin luonnehdintana pelkästään positiivinen asia, vaikka Lahdella onkin MM-kisojen järjestäjänä liki satavuotinen traditio.

Ensimmäisen kerran Lahdessa hiihdettiin MM-kisat vuonna 1926.

”Olen ymmärtänyt, että Fisillä on paljon ajatuksia koko hiihtourheilun kehittämiseksi. Toinen puoli on se, miten me ja Suomi yleensäkin siihen vastataan.”

Fis haluaa kohentaa muun muassa naisten mäkihypyn asemaa. Myös maasto­hiihtoon tulee varmasti muutoksia.

Suomelle tärkeiden hiihtolajien asema ei ylipäätään ole Fisissä välttämättä yhtä vahva kuin ennen. Tai ainakin Fisin uusi johto katsoo suksilajien kokonaisuutta eri tavalla.

”Lahdelle on tosi tärkeää, että pohjoismaisen hiihdon arvo ja kehitys menee positiiviseen suuntaan. Kannustimme Fisiä siihen, että voisimme isännöidä jatkossakin joka vuosi maailmancupia.”

Pekka Timonen

Lahden etuna on, että stadionalue sijaitsee kaupungin sisällä, ruutukaavan kyljessä.

Lahdella on myös jo suunnitelmia stadionin kohentamiseksi. Se on aloittanut keskustelut opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa keskustelut hiihtostadionin pitkäjänteisestä kehittämisestä.

Esimerkiksi suorituspaikkoja ja yleisöpalveluja pitää modernisoida. Kaiken pitää olla maailmanluokkaa.

Lahti on valmis satsaamaan, mutta se haluaa valtion mukaan. Timonen kuvailee Lahden stadionia suomalaisen hiihtourheilun kansallisstadioniksi.

”Kyse ei ole vain Lahdesta, vaan myös Suomen asemasta talviurheilussa: miten pysymme mukana kehityksessä. Emme halua, että Lahti muuttuu stadionmuseoksi.”

Planican puitteita ja olosuhteita Timonen kehuu erinomaisiksi, mutta parannettavaa olisi esimerkiksi yleisöpalveluissa.

Syötävää sai kisojen varsinaisena avauspäivänä jonottaa, vaikka yleisöä ei ollut valtavasti, Timonen kertoo.

Palvelujen vaatimaton mitoitus on yllättävä, sillä lentomäen kisat ovat Planicassa suuri kansanjuhla. Kokemusta järjestäjillä siis on.

”Jos olisimme vaikkapa Lahdessa, yleisöä olisi monin verroin enemmän ja myös palvelut toimisivat paremmin”, Timonen sanoo.

