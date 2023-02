Mediatietojen mukaan Manse PP on irtisanonut lokakuussa miesten joukkueensa pelinjohtajaksi palkkaamansa Toni Kohosen.

Viime kauden päätteeksi mittavan pesäpallouransa päättänyt Toni Kohonen palkattiin syksyllä yllättäen miesten Superpesiksen kärkijoukkueisiin kuuluvan tamperelaisen Manse PP:n pelinjohtajaksi.

Vielä yllättävämpänä voi pitää tapaa, jolla yhteistyö on päättymässä: Elmotv:n ja Aamulehden tietojen mukaan Manse PP on irtisanonut Kohosen, kun joukkueella on harjoituskaudella takana vain kaksi käytännössä merkityksetöntä halliottelua.

”Tämä hämmästyttää minua kaikin puolin. Kuunnellaan ensin heidän tarinansa. Kuka sen kertookin”, Kohonen kertoi Aamulehdelle torstai-iltana.

”Olen pöyristynyt ja järkyttynyt – samaan aikaan. Katsellaan eteenpäin tunti kerrallaan, mitä tapahtuu ja kuka tekee mitäkin.”

Kohonen, 47, voitti pelaajaurallaan muun muassa kymmenen Suomen mestaruutta ja 20 SM-mitalia. Aiempaa kokemusta pelinjohtajan tehtävistä hänellä ei käytännössä ollut lainkaan.

Manse PP tunnetaan pesäpallopiireissä aggressiivisena tekijänä pelinjohtaja­ratkaisuiden lisäksi myös pelaaja­markkinoilla. Seura nousi Superpesikseen vasta kaudeksi 2020, mutta voitti Suomen mestaruuden jo 2021. Viime kaudella joukkue ylsi SM-hopealle.

Manse PP:n puheenjohtaja Timo Mäkelä ei halunnut kommentoida pelinjohtaja-asiaa Aamulehdelle.

”Valitettavasti tällä hetkellä ei ole vielä mitään tiedotettavaa. Seura tiedottaa, kun sen aika on”, Mäkelä viestitti.