Marjukka Suihko aloitti valmentamisen samaan aikaan, kun kymmenvuotias Reetta Hurske alkoi juosta aitoja vuonna 2005. Nyt pitkäjänteinen työ tuottaa tulosta. EM-halleissa Hurske on voittajasuosikki. Katseet on jo käännetty olympiakisoihin Pariisiin 2024.

Marjukka Suihko on tehnyt pitkän yhteisen matkan aitajuoksija Reetta Hurskeen taustalla ja valmentajana.

Yhteistyö alkoi jo vuonna 2005, jolloin Hurske oli vasta kymmenvuotias. Sitä ennen Suihkolla ei ollut kokemusta valmentamisesta eikä Hurskeella aitajuoksusta.

”Yhdessä on tultu. Alkaa olla matkalla mittaa. Tampereen Pyrintö tarvitsi valmentajia, kun sillä oli iso ryhmä nuoria ja myös omat tyttäreni urheilivat”, 52-vuotias Suihko kertoo valmennustaipaleen alkuhetkistä.

Suihko oli käynyt Kuopiossa urheilulukion ja harrastanut yleisurheilua lajeinaan 800 metriä ja ottelut. Opiskelun ja perheen perustamisen myötä kilpaurheilu kuitenkin loppui.

Kun valmennus alkoi kiinnostaa, Suihko luki tarvittavat valmennustutkinnot ja suoritti myös ulkomaisia kursseja.

”Kaikista parasta valmennusoppia on keskustelu suomalaisten ja ulkomaisten valmentajien kanssa. Myös leireillä oppii paljon valmennuksesta.”

Kaudella 2020–2021 Hurskeen valmennusvastaavana oli hetken aikaa entinen aitajuoksija Antti Haapakoski. Käytännössä Suihko oli sivussa vain muutaman kuukauden ja valvoi Hurskeen treenejä kotikaupungissa Tampereella.

”Valmentajan vaihdos lähti minusta. Ajattelin, että olin antanut kaikkeni, ja Reetan olisi hyvä kokeilla jotain muuta.”

Hallikauden 2021 jälkeen Hurske palasi Suihkon valmennukseen. Hän kertoi kaivanneensa tuttua ja tulosta tuottanutta treenisysteemiä.

”Uskon sen olevan minulle oikea tapa harjoitella. Olen ratkaisuuni tyytyväinen”, Hurske sanoi kesäkuussa 2021 Paavo Nurmen kisoissa Turussa.

Reetta Hurske jännitti loppuaikaansa hallikisoissa Madridissa viime viikon keskiviikkona. Tulos oli Suomen ennätys 7,79 sekuntia.

Vuosien varrella Suihko on jännittänyt paikalla lähes kaikissa Hurskeen juoksemissa arvokisoissa. Vain Dohan MM-kisat 2019 ja vuoden 2022 Tokion olympiakisat jäivät väliin.

”Tokioon ei ollut tarvetta lähteä koronapandemian takia”, Suihko sanoo.

Ensimmäisissä aikuisten arvokisoissaan Hurske oli vuonna 2016, jolloin käytiin Euroopan mestaruuskilpailut Amsterdamissa. Hurske pääsi välieriin.

Ulkoradoilla Hurske on voittanut kolme Suomen mestaruutta 100 metrin aidoissa. Ensimmäisen hallimestaruutensa 60 metrin aidoissa hän voitti vasta vajaa kaksi viikkoa sitten Helsingissä huippuajalla 7,83.

Sitä ennen hän juoksi Puolassa Suomen ennätyksen 7,81, jota hän paransi vielä kahdella sadasosasekunnilla (7,79) viime viikolla Madridissa.

Ensi viikonloppuna Hurske kilpaileekin voittajasuosikkina EM-halleissa Istanbulissa, jonne myös Pirkkalan yhteislukion rehtorina työskentelevä Suihko lähtee talvilomallaan.

Suihko ei ala veikkailla suojattinsa sijoitusta tai aikaa.

”Aitajuoksu on herkkä ja räjähtävä laji, jossa pitää keskittyä omaan suoritukseen. En ole huolissani Reetan suoritusvarmuudesta. Pienikin virhe voi näkyä lopputuloksessa, kun on kyse sadasosista. Täytyy olla tarkkana lähdöstä maaliin, ja että jalka osuu hyvin aidalle”, Suihko sanoo.

Marjukka Suihkolla oli ennen iso valmennusryhmä Tampereen Pyrinnössä. Nykyisin hän valmentaa aitajuoksija Reetta Hurskeen lisäksi vain 800 metriä juoksevaa Jemina Forssia.

EM-halleissa 60 metrin aidat juostaan kolme kertaa. Alkuerät ovat lauantaina päivällä. Välierät juostaan sunnuntaina aamupäivällä ja loppukilpailu on kisaohjelman viimeistä edellinen laji illalla kello 21.55 Suomen aikaa.

”Reetta on tasaisessa 7,80:n kunnossa. Loppu riippuu hänestä itsestään.”

Suihko ei löydä yhtä selittävää tekijää, miksi 27-vuotias Hurske on niin kovassa kunnossa juuri tänä talvena. Takana on pitkäjänteinen työ.

”Yksi isoimmista asioista on terveys. Reetta on ollut terve ja takana on monta hyvää treenivuotta. Viime vuonna hallikausi jäi vähän kesken ja kesältä odotettiin vähän enemmän. Reetta olisi voinut lähteä samanlaiseen lentoon kuin nyt. On monen asia summa, miten lähteen menemään.”

Suihko on toiminut myös matematiikan opettajana.

Kuinka paljon matematiikka auttaa aitajuoksun valmentamisessa?

”En tiedä auttaako se, mutta kaikki data kiinnostaa minua valtavasti. Tutkin paljon tilastoja, katson aitavälejä ja juoksijan etäisyyttä aitoihin.”

Kaksikon katseet on jo suunnattu ensi vuoden olympiakisoihin Pariisiin. Hyvä ulkokausi antaisi hyvän lähtölaukauksen olympiavuoteen.

Mitä johtopäätöksiä hyvästä hallikaudesta voi vetää kesän juoksuihin, kun matka pitenee 40 metrillä?

”Reetta on juossut talvella pitempiäkin matkoja kuin 60 metriä. Totta kai hän pystyy vetämään hyvin myös kesällä, mutten lähde ennustamaan niitäkään aikoja. Kesän suhteen ei ole huolta. Vauhti ei pysähdy 60 metrin kohdalla.”

EM-hallit torstaista sunnuntaihin Istanbulissa.

Reetta Hurske ja Marjukka Suihko Pirkka-hallissa.