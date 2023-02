Antti Tuisku sponsoroi kaveriaan Remi Lindholmia. Hiihtäjän mukaan se ei ole vaikuttanut ”juuri mitenkään” heidän väleihinsä.

Tarvisio

Valppaimmat hiihdon ystävät bongasivat Remi Lindholmin hiihtoasusta uuden painatuksen Vantaan Suomen Cupissa helmikuussa.

Lindholmin punaisissa trikoissa oli Pe-To Entertainmentin logo. Se on poptähti Antti Tuiskun yritys.

Kova hiihtofani Tuisku ja Lindholm ovat tunteneet toisensa jo jonkin aikaa. Idea sponsorointiyhteistyön aloittamisesta tuli Tuiskulta.

Lindholmin mukaan mahdollinen yhteistyö tuli ensimmäisen kerran tuli puheeksi, kun kaverukset ajoivat Saariselälle viime keväänä. He viettivät Lapin hiihtoparatiisissa viikon.

”Antti kysyi, olisiko hänen firmansa logo hyvä puvussani. Vastasin, että olisihan se. Sen jälkeen keskustelut jatkuivat Antin ja managerini välillä”, Lindholm muistelee.

24-vuotiaan maajoukkuemiehen manageroinnista vastaa Topi Kuorelahti, entinen kansallisen tason hiihtäjä ja kauppatieteiden maisteri. Äänekoskelta ponnistavan Kuorelahden isä on vuoden 1989 MM-kutonen Timo Kuorelahti.

Antti Tuiskun yrityksen logo on Lindholmin seuratrikoiden vasemmassa lahkeessa.

Tuisku ja Lindholm tapasivat ensi kerran talvella 2021, kun laulaja pyysi hiihtäjää lenkille. Lindholmin mukaan parivaljakko muun muassa urheilee yhdessä, mutta toisinaan he ottavat ”pari oluttakin”.

Lindholm ei koe, että ammatillinen yhteistyö olisi mullistanut hänen ja Tuiskun välejä.

”Ei se ole vaikuttanut juuri mitenkään. Tai miten sen nyt sanoisi... Ei meidän dynamiikkamme ole muuttunut, vaan se on aika perus. En mä ole ostettavissa sille”, hiihtotykki puntaroi.

Vuonna 2005 perustettu Pe-To Entertainment Oy on osakeyhtiö, jonka kotipaikka on Helsinki. Sen pääasiallinen toimiala on ohjelmapalvelut. Suomen suosituimpiin artisteihin kuuluva Antti Tuisku on osakeyhtiön toimitusjohtaja.

Lindholmin ja Tuiskun yhteistyöstä uutisoi ensimmäisenä Iltalehti