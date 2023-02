Ponssen pääomistaja Juha Vidgren kertoo Niskasten mitalibonusten olevan Suomen oloissa kärkiluokkaa.

Planica.

Metsäkoneyritys Ponssen pääomistajalla ja hallituksen jäsenellä Juha Vidgrenillä on ensi viikolla yksi vuoden huippuhetkistä.

Vidgren matkustaa Slovenian Planicaan seuraamaan pitkäaikaisten yhteistyöurheilijoiden Iivo ja Kerttu Niskasen menestystä.

Vidgrenin ohjemaan ovat valikoituneet viestit sekä perinteisellä hiihtotavalla käytävät naisten 30 kilometrin ja miesten 50 kilometrin kisat. Kyse on matkoista, joissa Niskaset hiihtävät maailmanmestaruudesta.

”Se on tämän vuoden kohokohta hiihtojen osalta”, Vidgren sanoo.

Pohjois-Savossa sijaitseva Vieremän kunta tunnetaan nimenomaan Ponssesta ja Niskasista.

Vidgrenien tuki Niskasille alkoi hiihtäjien ollessa hopeasompa-iässä. Se on kantanut monella tapaa.

”Ainakin meidän kunnassa lasten ja nuorten harrastaminen on tosi isoa. Vielä 2013 Vieremän Koitolla oli vaikeuksia saada vetäjiä ja nuoria mukaan. Mutta Iivon menestys vuonna 2014 ja Kertun myös näkyi välittömästi”, Vidgren kertoo.

Nyt urheilu kiinnostaa nuoria, eikä se ole Vidgrenin mukaan sattumaa.

”Suurin merkitys on, että liikutaan muutenkin kuin kilpailumielessä.”

Ponssen pääomistaja Juha Vidgren ja yhtiön historiahallissa sijaitseva sponsorointinurkkaus.

Esikuvien merkitystä ei voi Vidgrenin mukaan väheksyä muutenkaan.

”Se on todiste, että menestys ei ole paikkakuntasidonnaista. Voidaan tulla pienestä kunnasta ja pärjätä”, hän viittaa Niskasiin ja myös Ponsseen.

Iivo Niskasen avausmatkaa Vidgren seuraan ystävien kanssa. Lopuksi juodaan joko mitalikahvit tai vaan kahvit.

Menestys Planicassa tietäisi Niskasille myös mitalibonuksia, jotka on etukäteen mietitty.

”Ne on laitettu sopimuksiin, joten asia on selkeä. Ja sitten jotain pientä on yritetty muistella päälle, jos tulee jotain isompaa menestystä.”

Summia Vidgren ei tarkemmin avaa.

”Summat ovat varmasti sitä luokkaa mitä ne Suomessa voi olla. Aika hyvin koetamme kenttää seurata. Se ei ole maailman megaluokkaa, mutta Suomen oloissa puhutaan ihan merkittävistä summista.”