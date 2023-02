Perttu Hyvärinen saa Hiihtoliitolta 3 000 euron sakot urheilijasopimuksen ehtojen rikkomisesta. Liiton johtaja yllättyi täysin Hyvärisen toiminnasta.

Perttu Hyvärinen oli 10:ntenä paras suomalainen MM-kisojen yhdistelmähiihdossa perjantaina. Se ei kovin odotuksin matkaan lähtenyttä savolaista tyydyttänyt, vaan kilpailun jälkeen sukset ja varusteet saivat kyytiä.

Tämän jälkeen Hyvärinen sortui tekemään jotakin, mikä tulee hänelle kalliiksi. Hän otti maalialueella ja media-alueella esiin henkilökohtaisen sponsorinsa ruokatuotteen ja esitteli sitä näyttävästi.

Kyse on Hyvärisen omasta kumppanista, ei Hiihtoliiton sponsorista, joiden tuotteita urheilijoiden on soveliasta esitellä maajoukkuetoiminnan yhteydessä.

Hiihtoliiton ja urheilijoiden välisessä sopimuksessa Hyvärisen teko on ankarasti sanktioitu:

Urheilija on velvollinen suorittamaan liitolle sopimussakkona 3 000 euroa tuotesijoittelua koskevien sääntöjen rikkomisesta. Sopimussakko langetetaan jokaisesta rikkomuksesta erikseen. Sanomien kisatoimitus on tutustunut sopimuksen kyseiseen osaan.

Hiihtoliiton kaupallinen johtaja Jari-Pekka Jouppi ei lähtenyt kiertelemään ja kaartelemaan asiassa.

"Näin on todella tapahtunut, ja asia lähtee nyt prosessiin. Pertulle koituva seuraus on ihan suoraan luettavissa sieltä urheilijasopimuksesta. Tapaus on päivänselvä eikä siinä ole mitään seliteltävää.”

Jouppi kehotti kuitenkin muistamaan, että Hyvärisen kokonaisanti liitolle on vahvasti plussan puolella.

"Siksi olinkin niin yllättynyt, että tähän sortuu juuri Perttu, joka on ollut meidän näkökulmastamme erittäin lojaali ja hieno mies.”

Hiihtoliiton urheilijasopimuksessa urheilijalla on oikeus antaa edustustehtävissä näkyvyyttä myös omille kumppaneilleen, mutta niiden määrää ja laatua on rajattu. Sallittuja ovat sukset, siteet, sauvat, monot, suksenpidikkeet, hiihtolasit, juomavyö, sykemittari ja hiihtokäsineet.

