Jo kolme pelaajaa on ilmoittanut, etteivät pelaa nykyisissä olosuhteissa Ranskan maajoukkueessa.

Wendie Renard on Ranskan tunnetuimpia jalkapalloilijoita.

Jalkapallon Ranskan naisten maajoukkueen kolme tähtipelaajaa ei suostu enää pelaamaan maajoukkueessa, kertoo uutistoimisto AFP.

Ensimmäisenä lopetuspäätöksen teki Ranskan jalkapallon supertähti, maajoukkueen kapteeni ja seuratasolla Lyonia edustava Wendie Renard.

Hänen perässään saman ilmoituksen tekivät Paris Saint-Germainin keskuspuolustajat Kadidiatou Diani ja Marie-Antoinette Katoto.

”Tämä on surullista, mutta tämä on ainoa tapa suojella mielenterveyttäni”, Renard sanoi.

"En lähde [ensi kesän] MM-kisoihin näissä olosuhteissa. Kasvoni suojelevat kivulta, mutta sydämeni kärsii.”

Diani ilmoitti, että jos maajoukkueessa tapahtuu merkittäviä muutoksia, hän voi palata. Katoto sanoi, ettei hän jaa maajoukkueen nykyisiä arvoja.

Ranskan jalkapalloliitto ilmoitti perehtyvänsä asiaan ensi viikolla.

”Kukaan yksilö ei ole instituution eli Ranskan maajoukkueen yläpuolella”, liitto totesi lausunnossaan.

Pelaajien lähdön syynä on ensisijaisesti päävalmentaja, 47-vuotias Corinne Diacre, vaikka pelaajat eivät häntä erikseen nimenneetkään. Diacre on ollut päävalmentajana vuodesta 2017 lähtien, ja sopimus ulottuu vuoteen 2024 asti.

Diacre on tunnettu karkeasta tyylistään, ja hän on myös istuttanut vaihtopenkillä tähtipelaajiaan. Renardilta otettiin myös kapteeninnauha pois neljäksi vuodeksi. Viime vuosina hän on taas ollut kapteenina.

Lisäksi Diacre valitsi maajoukkueeseen Kheira Hamraouin, jolla on viileät välit Katotoon ja Dianiin.

Ranskan seurajoukkueet menestyvät hyvin Mestarien liigassa, mutta maajoukkue ei ole onnistunut voittamaan EM- tai MM-lopputurnausta. Äskettäin joukkue on hävinnyt maaottelut Saksalle ja Ruotsille.

Oikaisu 24.2. kello 21.57: Poistettu jutun lopusta kappale Kheira Hamraouihin kohdistuneesta hyökkäyksestä, josta epäilty ei liity jutussa mainittuihin henkilöihin.