Christian Heljanko pelaa nykyään sitä paremmin mitä kovempi on panos. Perjantaina hän nollasi paikallisvastustajan Ilveksen.

Tampere

Ilveksen ja Tapparan kauden viides paikallispeli antoi esimakua siitä, mitä voi odottaa keväällä, jos joukkueet kohtaavat pudotuspeleissä.

Vaikka panoksena oli vasta taistelu runkosarjan voitosta ja Tampereen kiekkoherruudesta, monet pelaajat antoivat jo maistiaisia playoff-tason kamppailemisesta.

Tappara otti voiton maalein 2–0, mutta Ilves on vielä edellä kauden keskinäisten otteluiden voitoissa 3–2.

"Ilves on kovempi vastustaja kuin Luulaja. Pani meidät paljon tiukempaan puntariin kuin Luulaja, jos unohdetaan CHL-finaalin lopun ylivoimat”, nollapelin torjunut Tapparan maalivahti Christian Heljanko summasi.

Tappara ja Heljanko ovat urakoineet CHL:n takia hurjan määrän otteluita, mutta taso tuntuu taas kerran vain nousevan kevättä kohti.

"Jos vertaa pelimääräämme moniin muihin huippujoukkueisiin, kausiohjelmassamme ennen pudotuspelejä on 17 peliä enemmän. Muissa maissa runkosarjassa pelejä on kahdeksan vähemmän. Siihen päälle sitten yhdeksän CHL-peliä”, Heljanko laski.

Christian Heljanko ei ollut perjantai-iltana yllätettävissä.

Heljangon tilastonumerot eivät liigassa häikäise, mutta kauden kovimmissa peleissä hän on antanut joka kerta Tapparalle mahdollisuuden voittoon.

"Aina pyritään lyömään parasta pöytään, mutta tässä tahdissa väkisin tulee ei niin hyviä pelejä sekä itselle että joukkueelle. Se on kuitenkin minun ja joukkueen vahvuus, että tiedämme, milloin pitää olla parhaimmillaan”, Liigan parhaaksi maalivahdiksi viime kaudella valittu Heljanko sanoi.

Perjantaina Tampereen paikallispelissä oli panoksena runkosarjan voitto. Se näkyi kummankin joukkueen esityksessä. Pelaajat olivat käytännössä jo playoff-moodissa

Tapparan hyökkääjä Veli-Matti Savinainen oli elementissään Ilveksen maalin edustalla luomassa painetta Ilveksen maalivahdille Marek Langhamerille.

Telaketjuosaston taistelijat, Tapparan puolustaja Mikael Seppälä ja Ilveksen sentteri Tommi Tikka nokittelivat äijämäisesti toisiaan.

Ja nousivatpa tunteet pintaan wanhan liiton maestroillakin Jori Lehterällä ja Petri Kontiolalla.

Lehterä näytti maalineduspainissa, että jerkkua siihenkin hommaan tarvittaessa löytyy.

Kontiola suivaantui väärästä paitsiovihellyksestä sen verran päätöserässä, että mailanisku vihellyksen jälkeen rikkoi pleksin ja toi 10 minuutin käytösrangaistuksen.

"Mahtava tunnelma ja tiukkaa taistelua. Kaukalossa ei ollut yhtään ilmaista aikaa tai tilaa. Tästä ei liigaviihde enää parane. Tampere on tällä hetkellä Suomen jääkiekon pääkaupunki”, Heljanko hehkutti.

Täysi Nokia-areena (12 700) sai katetta pääsylipuilleen, kun tasainen ottelu ratkesi lopullisesti vasta viimeisellä sekunnilla Petteri Puhakan tyhjään maaliin tekemään 2–0-osumaan.

Philip Granathin 1–0-osuma jäi ottelun voittomaaliksi.

Tapparan ensimmäisen maalin avauserässä teki norjalaishyökkääjä Philip Granath.

"Ilves on ollut meille haastava vastustaja. Puhuimme ennen peliä, että nyt pitää nostaa tasoa, jos voittaa haluamme. Ilveksen vahvan avauserän jälkeen vahva esitys koko porukalta”, Heljanko kiitteli joukkuettaan. Ja täsmensi:

"Jos tähän malliin kuin viime aikoina pelaamme, meitä on vaikea minkään joukkueen voittaa.”

Vaikea väittää vastaan. Tapparan pelissä kaikki palaset ovat tällä hetkellä hyvin paikallaan. Hyvin pitää sen joukkueen pelata, joka enemmän pisteitä kuin Tappara runkosarjan loppukierroksilla kerää.

Lukko on taulukossa ykkösenä vielä pisteen edellä, mutta se on pelannut kaksi ottelua enemmän. Myös Ilves (1,868) on pistekeskiarvossa Lukko (1,855) edellä.

Lopullinen runkosarjan paalupaikka voi hyvin ratketa jommankumman tamperelaisjoukkueen eduksi vasta 10. maaliskuuta pelattavassa kauden viimeisessä paikallisottelussa.

Viime viikonloppuna Heljanko ja Tappara juhlivat CHL:n voittoa Luulajassa.

Tapparan pelaajat saivat luvan juhlia viikonlopun CHL-mestaruutta. Heljangon mukaan pelaajat halusivat näyttää heti tiistaina treeniarkeen palattuaan asenteensa.

"Silmänalustat olivat monella tavallista tummempana, mutta tekeminen treeneissä oli varmaan parasta koko kaudella. Joka jätkä kantoi hienosti vastuunsa joukkueesta.”

Viime vuoden kevätkiimassa Tampereella hekumoitiin mahdollisesta The Manse -finaalista.

Pikkuhiljaa sama aihe on taas nousemassa tamperelaisten kiekkojännärien puheenaiheeksi.

Jotta ikiajat himoittu huipennus voisi toteutua, Tapparan tai Ilveksen pitäisi voittaa runkosarja, etteivät joukkueet kohtaa toisiaan jo välierissä.

Tällä hetkellä tässäkin mielessä tilanne vaikuttaa herkulliselta.