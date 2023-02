Bluesin kausi on ollut vaikea.

Kasperi Kapanen siirtyy St. Louis Bluesiin.

Pittsburghissa kiekkoillut Kapanen asetettiin perjantaina NHL:n waivers-listalle eli ns. siirtolistalle. Hänen sopimuksensa oli näin vapaasti muiden seurojen poimittavissa 24 tunnin ajan.

Bluesin kausi on ollut vaikea. Pudotuspelipaikkaan on matkaa 13 pistettä, ja niin tulokset kuin peliotteetkin ovat viime aikoina olleet vaisuja. St. Louis on jo luopunut muun muassa kapteenistaan Ryan O’Reillystä ja pitkäaikaisesta kärkihyökkääjästään Vladimir Tarasenkosta, joiden sopimukset ovat kesällä katkolla.

Kapanen on kuluneella kaudella tehnyt 20 tehopistettä (7+13) 43 ottelussa. Urallaan hän on tehnyt NHL:n runkosarjassa 172 (70+102) pistettä 364 ottelussa.

Kapasen sopimus on voimassa ensi kauden loppuun ja syö palkkakatosta 3,2 miljoonaa dollaria.