Seivästähti Armand Duplantis rikkoi jälleen oman maailman­ennätyksensä – ”Tavoite on uusi ME kesällä”

Ruotsalainen Duplantis ylitti Ranskassa 622.

Ruotsalainen seiväshyppääjä Armand Duplantis on jälleen rikkonut oman maailmanennätyksensä. Duplantis ylitti korkeuden 622 lauantai-iltana hallikisoissa Rankan Clermont-Ferrandissa.

Kyseessä oli jo kuudes kerta, kun Duplantis rikkoo maailmanennätyksen. Viime kesänä hän ylitti aiemman ME-korkeuden 621.

23-vuotias seivästähti on olympiavoittaja, maailmanmestari ja Euroopan mestari. Ensimmäisen kerran hän rikkoi maailmanennätyksen helmikuussa 2020 selvittämällä korkeuden 617. Duplantis on ylittänyt kuusi metriä yli 40 kertaa urallaan.

Aiemmin helmikuussa ilmoitettiin, että Duplantis jää pois yleisurheilun EM-hallikisoista. Kisat järjestetään Turkin Istanbulissa 2.–5. maaliskuuta.

Aftonbladetin julkaisemassa uutistoimisto TT:n haastattelussa Duplantis sanoo pitävänsä päätöksestä kiinni.

”Heti ME:n tekemisen jälkeen on ehkä tyhmää jättää menemättä. Mutta minulla on ulkokausi ajateltavana, ja ensimmäinen kilpailu on jo toukokuun lopulla. Tavoite on uusi ME kesällä ja ennen kaikkea MM-kisat Budapestissä elokuussa”, Duplantis sanoi.