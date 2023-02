Kaikki on nyt Kasperi Kapasesta itsestään kiinni, kirjoittaa Tommi Koivunen.

Vancouver

Kaksi kautta, 3,2 miljoonaa dollaria per vuosi.

Sellainen on sopimus, jonka Pittsburghin GM Ron Hextall viime heinäkuussa antoi tiukasta palkkakattotilanteesta huolimatta Kasperi Kapaselle. Pelaajalle, jolla oli takana hankala kausi, omasta mielestäänkin uran vaikein.

Se osoittautui pahaksi arviointivirheeksi.

Kausi ehti vanheta marraskuuhun, kun Kapanen oli jo ensi kerran katsomossa ja siirtohuhujen keskellä. Suomalainen otti viime kaudella yhteen päävalmentaja Mike Sullivanin kanssa eikä nytkään onnistunut saamaan hänen luottamustaan.

Hextall, jolle vaaditaan Pittsburghissa äänekkäästi potkuja, oli ajanut itsensä nurkkaan. Hänen oli pakko tehdä jotain saadakseen edes Jan Rutta takaisin kokoonpanoon pitkäaikaisloukkaantuneiden listalta.

Viikonloppuna Kapanen annettiin sitten ilmaiseksi waiver-listan kautta pois, kun kukaan ei muuten ollut kiinnostunut.

Syvimmässä pohjakerroksessa ei ollut ottajia, mutta St. Louis Blues poimi Kapasen.

Lue lisää: Kasperi Kapanen poimittiin NHL:n siirtolistalta St. Louisiin

Kasperi Kapanen sai lähtöpassit Pittsburghista.

Kapanen on hankalasta alkukaudesta huolimatta taas suunnilleen samassa noin 30-40 pisteen tahdissa kuin oikeastaan vuodesta toiseen. Koronakaudella 2020-21 hän toki teki 30 pinnaansa vain 40 ottelussa ja pelasi uransa parhaalla keskiarvolla.

Tämän kauden hyökkäyspään numerot ovat ihan hyvät (42, 7+13), sillä peliaikaan suhteutettuna Kapanen teki itse asiassa niukasti paremmin tulosta kuin kärkiketjujen ruotsalaishyökkääjä Rickard Rakell.

Ylivoima-aikaa Kapanen sai laihanlaisesti, mutta siinä hän oli peliaikaan nähden peräti Pittsburghin tehokkain (8,1 pistettä/60min).

Puolustuspään numerot ja esimerkiksi maalipaikkojen suhdeluku ovat sen sijaan olleet pahasti miinusmerkkisiä. Kaukalossa on liian useina iltoina nähty näkymätöntä surffailua.

Valtaosaksi heikossa kolmosvitjassa Brock McGinnin ja Jeff Carterin rinnalla pelannut Kapanen ei ollut isompi riippakivi kuin ketjukaverinsakaan, mutta hänestä Penguins päätti nyt päästää irti.

Periaatteessa tuulennopealla Kapasella pitäisi olla riittävät ominaisuudet kakkosketjun tulosta tekeväksi pelaajaksi. Sitä hän on parhaimmillaan NHL:ssä ollutkin.

”En missään nimessä ole tyytymässä tähän, että olen kolmoskentässä ja pelaan alivoimaa. Ylivoima-aikaa ei ole nyt tullut. Omasta mielestäni olen aina ollut tosi kiekollinen ja hyökkäyspäässä hyvä pelaaja”, Kapanen sanoi syksyllä.

Muun muassa Vladimir Tarasenkosta luopuneen Bluesin kärkiketjuissa pitäisi olla tontti tarjolla ja otettavissa.

Uusi ympäristö on sikälikin erittäin kiinnostava, sillä St. Louisin päävalmentaja Craig Berube lyttäsi nykyiset kärkipelaajansa aiemmin tällä viikolla intohimon ja tunteen puutteesta.

”Heille maksetaan paljon rahaa ja he eivät tee työtään”, Berube jyrisi.

Samat teemat ovat aina leijailleet Kapasenkin ympärillä: kuinka paljon hän on valmis tekemään töitä?

Kaikki on nyt Kapasesta kiinni. Sopimusta on jäljellä vielä 1,5 vuotta. Samalla selviää, voiko hän jatkossakin saada nykyisenkaltaisia sopimuksia vai onko huippu jo nähty. Ikää on vasta 26 vuotta, mutta aikaa ei ole hukattavaksi.