Urheilu | Hiihto

Aleksandr Bolšunov jatkoi outoja puheitaan varjo­kisoissa: ”Koko maailma on täällä”

Venäläishiihtäjä Aleksandr Bolšunov on vakuuttunut, että hän on mukana vuoden 2026 olympialaisissa ja että varjokisoissa on jatkossa enemmän maita.

Aleksandr Bolšunov juhli Pekingin olympialaisissa muun muassa 50 kilometrin (v) voittoa.

Venäjän ykköshiihtäjä Aleksandr Bolšunov jatkoi erikoisia puheitaan Venäjällä järjestettävissä varjokisoissa sen jälkeen, kun hän oli sunnuntaina voittanut parisprintin yhdessä Aleksandr Terentjevin kanssa. Venäläinen Sport-Express mainitsi Bolšunoville, että hän oli puhunut Malinovkassa järjestettävistä kisoista vaihtoehtoisina MM-kisoina. Sport-Express muistutti, että on vain yhdet MM-kisat. ”On vain yhdet MM-kisat ja ne ovat meillä”, Bolšunov täräytti. Sport-Express totesi Bolšunoville, että eikö tämä ole itsepetosta. Esimerkiksi norjalaiset eivät ole mukana, verkkosivusto muistutti. ”Kuulkaas, en ole kiinnostunut siitä, mitä MM-kisoissa tapahtuu. Olen sanonut tämän jo aiemmin”, Bolšunov tuumasi. Sport-Express jatkoi, että MM-kisoissa ovat kaikki maat ja Venäjän kisoissa vain kaksi (Venäjä ja Valko-Venäjä). Tämä ei hillinnyt Bolšunovin puheita. ”Koko maailma on täällä, voin kertoa.” Sport-Express vielä toisti, että paikalla on vain kaksi maata. ”Nyt on kaksi, mutta lisää on tulossa. Aina näin tapahtuu, sitten meidän aikamme tulee. Ja sanomme tervetuloa kaikille. Emme sulje ketään pois”, Bolšunov sanaili. Lisäksi Bolšunov on vakuuttunut, että hän kilpailee vuoden 2026 olympialaisissa Italiassa. Hän ei ottanut kantaa kilpailemiseen ilman maatunnuksia. ”En kommentoi. Kaikella on aikansa ja katsotaan, mitä tapahtuu. Mitä maailmassa tapahtuu, saattaa muuttua sormia napsauttamalla.” Lue lisää: Aleksandr Bolšunov julisti voittaneensa MM-kultaa – hiihti Venäjän omissa kisoissa