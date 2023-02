Helsingfors Skridskoklubbin joukkue valtasi mestaruuden yhteispistein 235,12.

Vuoden 1980 olympialaisista tuttu Yhdysvaltain Lake Placid saa maalis-huhtikuun vaihteessa vieraakseen kaksi suomalaista muodostelmaluistelujoukkuetta. Lajin MM-kisoissa luistelevat viikonvaihteen SM-kisojen parhaat, helsinkiläisjoukkueet Team Unique ja Helsinki Rockettes.

Vapaaohjelmalla mestaruuteen noussut Team Unique keräsi SM-kisoista ennätyspisteensä 235,12. Joukkue valtasi kolmannen Suomen mestaruutensa Olemisen sietämätön keveys -ohjelmalla. Lyhytohjelman jälkeen kisaa johtanut Helsinki Rockettes poimi tuomareilta 233,80 pistettä.

Suomen mestarille oli luvassa varma MM-kisapaikka, mutta Rockettes pääsee toisena suomalaisjoukkueena MM-jäälle, koska se johtaa joukkueiden keskinäistä valintatilastoa.

Kärkijoukkueiden luistelussa oli huikeaa estetiikkaa ja voiman sulavuutta. Varsinkin Helsingfors Skridskoklubbin Team Unique säihkyi sinisissään kautta koko ohjelmansa. Team Uniquen kapteenin Tuulia Niittuinperän ja hänen kultaryhmänsä olemus kertoi ikuisen totuuden. Voittajien on helppo hymyillä.

”Pidimme pään kylmänä ja teimme tarkasti asian kerrallaan. Tosi hyvältä tuntuu nyt”, Niittuinperä sanoi.

”Nyt treenaamme kohti MM-kisoja. Isolla sydämellä matkaamme Lake Placidiin”, hän jatkoi.

Team Uniquen oli tarkoitus edustaa Suomea jo vuoden 2020 MM-kilpailuissa Lake Placidissa, mutta kilpailu peruttiin koronapandemian takia. Edellisen kerran Team Unique oli MM-jäällä vuonna 2018.

Helsinki Rockettesin kapteeni Petra Viitanen sanoi joukkueensa tehneen rauhallisen ja rutiininomaisen suorituksen, jossa särönä oli loppuvaiheen kaatuminen myllyelementissä.

”Se on vaan niin, että tekevälle sattuu. Koko kausi on vedetty nappisuorituksia, niin kai se on niin, että jossakin vaiheessa joku virhe sinne väkisinkin mahtuu. Vuonna 2020 olimme lähdössä Team Uniquen kanssa Lake Placidiin, niin kiva lähteä nyt sinne heidän kanssaan, kun kerran oli jo liput ostettuina”, sanoi Rockettesin valmentaja Kaisa Arrateig.

Pronssijoukkue Marigold IceUnityn pistesaalis oli 227,78.

Viime vuonna MM-kisat luisteltiin Kanadassa, ja mestaruuden vei kanadalainen Les Supremes. Marigold IceUnity oli silloin toinen ja Rockettes kolmas.