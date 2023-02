Sarjan häntäpään joukkueisiin kuuluva Almeria otti kotivoiton FC Barcelonasta.

Jalkapallon Espanjan liigan kärkijoukkue FC Barcelona ei onnistunut sunnuntaina lisäämään sarjajohtoaan. Joukkue koki yllättäen 0–1-vierastappion putoamistaistelussa olevalle Almerialle.

Almerian maalin teki ensimmäisellä puoliajalla El Bilal Toure.

Barcelonalla on nyt 59 pistettä. Sarjakakkosella Real Madridilla on seitsemän pistettä vähemmän, kun se jäi lauantaina 1–1-tasatulokseen Atlético Madridia vastaan. Almerialla on 25 pistettä – eroa putoamisviivan alapuolelle on vain kaksi pistettä.

Tappio oli FC Barcelonalle jo toinen muutaman päivän sisällä, sillä joukkue hävisi torstaina Eurooppa-liigan pudotuspeleissä Manchester Unitedille maalein 1–2 ja putosi jatkosta yhteismaalein 3–4.