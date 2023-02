Portlandin takamies Lillard oli pitelemätön Houstonia vastaan.

Koripallon NBA:n sunnuntain kierroksella yksi tähti loisti muita kirkkaammin. Portland Trail Blazersin Damian Lillard oli täysin pysäyttämättömässä vireessä, kun Portland kaatoi Houston Rocketsin lukemin 131–114.

Lillard heitti ottelussa peräti 71 pistettä, otti kuusi levypalloa ja antoi kuusi koriin johtanutta syöttöä. Hän onnistui kolmen pisteen heitossa peräti 13 kertaa, mikä jää vain yhden päähän NBA:n ennätyksestä, jota pitää hallussaan Klay Thompson.

Portlandin tähtitakamies sai Houstonia vastaan peliaikaa 39.11 ja upotti pelitilanneheitoista 22/38, eli 57,9 prosenttia. Kolmoset upposivat 13/22, eli 59,1-prosenttisesti, ja vapaaheittoviivalta Lillard oli erehtymätön ja onnistui jokaisessa 14 yrityksestään.

Lillard on kahdeksas NBA-pelaaja, joka on tehnyt vähintään 70 pistettä yhdessä ottelussa. Hän teki myös historiaa, sillä kukaan ei aiemmin ole tehnyt vähintään 70 pistettä, ottanut vähintään viisi levypalloa, antanut vähintään viisi syöttöä ja upottanut vähintään kymmenen kolmosta yhdessä ottelussa.

Lillard on urallaan rikkonut 60 pisteen rajan nyt viidesti. Useammin sen ovat tehneet vain Kobe Bryant (6) ja Wilt Chamberlain (32). Vähintään 50 pisteen otteluita Lillardilla on 15, mikä on kuudenneksi eniten NBA:n historiassa.