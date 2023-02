Hongassa pelaava Maksim Rudakov, 27, hehkuttaa Suomea venäläis­lehdessä: ”Kaikki on mukavaa”

Maksim Rudakov nauttii elämästään Suomessa.

Espoon Honkaa edustava venäläismaalivahti Maksim Rudakov, 27, puhuu venäläisen Championatin laajassa haastattelussa elämästään Suomessa.

Viime kaudella Hongan veikkausliigajoukkueen ykkösmaalivahtina pelannut Rudakov kertoo nauttivansa elämästään pääkaupunkiseudulla.

Kymmenen minuutin päässä Helsingin keskustasta asuva Rudakov kehuu muun muassa pääkaupunkiseudun julkista liikennettä ja suomalaisten englannin kielen taitoa, joka helpottaa vieraskielisten elämää Suomessa.

Työlupien ja muiden byrokraattisten asioiden kanssa Rudakovilla ei ole ollut ongelmia.

”Elintaso on täällä todella hyvä. Kaikki on mukavaa. On selvää, että en tullut tänne asumaan vaan pelaamaan jalkapalloa. Mutta täällä pystyn yhdistämään työn ja mukavuuden”, Rudakov kehuu haastattelussa.

Rudakov pelasi Suomessa aiemmin HJK:ssa vuosina 2017–2019. Hän palasi Suomeen alkuvuodesta 2022 liittyessään Honkaan.

Pian sen jälkeen Venäjä hyökkäsi Ukrainaan, ja Suomen ja Venäjän suhteet mullistuivat hetkessä.

Rudakovin mukaan Venäjän hyökkäyssota on näkynyt Suomessa lähinnä siinä, että maalivahti kuulee äidinkieltään aiempaa vähemmän.

”Joskus kuulee venäjää, mutta paljon vähemmän kuin aiemmin.”

Veikkausliigan ainoa venäläispelaaja sanoo, ettei ole kohdannut ongelmia Suomessa Ukrainan sodan aikana.

Venäläislehti kysyi Rudakovilta myös, onko suomalaisten suhtautuminen häneen muuttunut sodan aikana.

”Ei laisinkaan. Se on yhtä hyvää kuin aiemminkin, ei ongelmia. Sopimukseni hanskoja minulle toimittavan firman kanssa on yhä voimassa. Se kuulostaa pikkujutulta mutta kertoo asenteista. Minulla on täällä mukava olla”, Rudakov vakuutti.

Honka sijoittui viime vuoden Veikkausliigassa kolmanneksi. Rudakov pelasi yhtä vaille kaikissa Hongan otteluissa ja torjui yhteensä yhdeksän nollapeliä.