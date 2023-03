Formula ykkösten kausi on täällä taas. Ja suurempana kuin koskaan.

Kauden aikana ajetaan 23 osakilpailua ja tarkoitus oli ajaa vielä yksi enemmän, mutta Kiina jää väliin vielä tänä vuonna. Tallit eivät ole olleet innostuneita kisojen lisäämisestä, koska kustannukset nousevat. Vain ankarimpia lajiniiloja formulaähky ei haittaa.

F1 kurkottaa joka suuntaan: kisoja ajetaan ihmisoikeuksista välittämättä muun muassa Saudi-Arabiassa ja Qatarissa. Viime kaudella Saudi-Arabian radan kulmille tehtiin ohjusisku, mutta sekään ei estänyt kisaamista. Ohjusiskun takana oli jemeniläinen sissiryhmä: Saudi-Arabia on pommittanut Jemeniä maan sisällissodan aikana, mutta Saudi-Arabia porskuttaa kansainvälisessä urheilussa yhä vahvemmin.

Netflixin Taistelu paalupaikasta (Drive to Survive) -dokumenttisarjan innoittamana Yhdysvalloissa kurvaillaan jo kolmessa osakilpailussa. Austin ja Miami olivat alkusoittoa: tällä kaudella päristellään Las Vegasin pääkadulla.

Netflixin sarja on myös taklannut F1:n ikäongelmaa: nuoret eivät ole olleet kovinkaan kiinnostuneita lajista.

Kaikille uusille osakilpailulle on yhteistä se, että paikat on valittu puhtaasti taloudellisista syistä. Uudet F1-maat saavat kiinnostuksen nousemaan aina siellä, missä kisataan.

Sen sijaan radat ovat jääneet sivuosaan. Useissa paikoissa ajatetaan liian kapeilla katuradoilla. Kun vielä nykyiset F1-autot ovat kooltaan melkoisia möhkäleitä, ohittaminen on vaikeaa sääntöuudistuksista huolimatta.

Myös varsinaiset moottoriradat kaipaisivat uudistamista. Esimerkiksi kauden avaavan Bahrainin rataprofiili sopii heikosti F1:een. Suorien jälkeen mutkat ovat hitaita, mitä monet arvostelevat. Muun muassa Viaplayn asiantuntija Toni Vilander otti tämän esille viime viikonlopun talvitestien yhteydessä. Lisäksi Bahrainin rata sijaitsee keskellä aavikkoa: hiekkapöly tuo silloin tällöin ”kivan” lisän.

F1:ssä oli pitkään noudatettu samaa kaavaa: perjantaina harjoitukset, lauantaina vielä yhdet harjoitukset ja aika-ajo sekä sunnuntaina kilpailu. Etenkin perjantaisin katsomot ovat usein tyhjiä.

F1 on pyrkinyt uudistamaan lajia tuomalla muutamiin osakilpailuihin sprinttikisan, jolloin toinen (puuduttava) harjoitussessio jää pois perjantailta ja tilalla on aika-ajo. Lauantaina taas harjoitellaan, mutta ajetaan myös MM-pisteistä sadan kilometrin sprinttikisassa. Sunnuntain kisan lähtöjärjestys määräytyy sprintin tulosten mukaan.

Alkavalla kaudella sprinttejä on jo kuusi, ensimmäinen huhtikuun lopulla Azerbaidžanissa.

Mitä alkavalta kaudelta voi odottaa?

Ensimmäisenä asiana on se, kuinka hyvin Fia (Kansainvälinen autourheiluliitto) saa pidettyä kuskien suut kiinni.

Fia kielsi kuskeilta muun muassa rasismia vastustavat eleet ja uskontoon liittyvät ilmaukset. Aluksi kielto vaikutti olevaan totaalinen, mutta sen tarkennettiin koskevan Fian tilaisuuksia, kuten palkintojenjakoa ja radalla tapahtuvia aktiviteetteja, muun muassa kuskiparaateja.

Esimerkiksi median haastatteluja kielto ei koske.

Lisäksi Fialta voi anoa lupaa mielenilmauksille.

Nyt lähes kaikki odottavat, miten ja missä Mercedes-tallin Lewis Hamilton rikkoo Fian uutta sääntöä.

Kaikesta huolimatta alkavalla kaudella myös kisataan F1:n maailmanmestaruudesta.

Max Verstappen lähtee ennakkosuosikkina alkavaan kauteen.

Viime kausi oli Red Bull -tallin Max Verstappenin juhlaa ja viime viikonlopun testit osoittivat, että hollantilainen on valmis ottamaan kolmannen peräkkäisen mestaruutensa. Red Bullin testiajot sujuivat muiden tallien näkökulmasta liiankin hyvin.

Kovimmat haastajat ovat vähemmän yllättäen Ferrari ja Mercedes. Ferrarin testit eivät olleet samanlaista lentoa kuin vuosi sitten, mutta talli ja etenkin Charles Leclerc näyttää olevan Red Bullin kovin haastaja ainakin kauden alkuvaiheessa.

Viime kaudella epäonnistunut Mercedes osoitti jo loppukaudesta piristymisen merkkejä, mutta ongelmia oli edelleen viime viikonlopun testeissäkin. Sen sijaan koko viime kautta vaivannut auton pomppiminen vaikuttaa vihdoin ratkaistulta ongelmalta. Mercedeksellä on kuitenkin koko F1-sarjan kovin kuskipari: Hamilton ja George Russell.

Vaikka F1:ssä on budjettikatto, Red Bull, Ferrari ja Mercedes painivat eri kokoluokassa kuin muut tallit. Näiden jälkeen suurimpia odotuksia on Aston Martinia kohtaan. Talli on satsannut tähän kauteen ja ykköskuskina rattia vääntää takavuosien mestari Fernando Alonso, jonka ajotyyli on kohtuullisen törkeä mutta usein myös tehokas.

Valtteri Bottas aloittaa toisen kauden Alfa Romeo -tallissa.

Suomalaisittain katseet kohdistuvat Alfa Romeo -tallin kuskin Valtteri Bottaksen kytkinsormeen (F1-autossa kytkin on ohjauspyörän takana).

Koko viime kauden Bottaksella oli kytkinongelma, jonka seurauksena hän jäi lähdössä vähintään pari sijaa. Kun aika-ajoissa saatu lähtöruutu ei ollut kovinkaan hyvä, lähdössä epäonnistuminen merkitsi samantien kisan köröttelyä sijoilla ynnä muut.

Alkukausihan lupasi Bottakselle paljon enemmän, mutta muut tallit kehittivät autoaan, ja Alfa Romeo palasi Kimi Räikkösen viimeisen kauden surkeuteen.

Oman mielenkiintonsa tuo myös se, kuinka hyvin Zhou Guanyu haastaa Bottaksen. Nuori kiinalainen tuli Alfa Romeolle tuhdin kiinalaisen rahasäkin myötä, mutta hän on osoittanut jatkuvaa kehittymistä.

F1-kauden avauskisan aika-ajot Bahrainissa lauantaina kello 17 ja osakilpailu sunnuntaina kello 17. Viaplay ja V Sport näyttävät suorina lähetyksinä.

