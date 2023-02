Dominikaaninen tasavalta vastasi koripallon MM-karsintojen jättiyllätyksestä.

Suomi on selvittänyt jo tiensä koripallon miesten MM-kisoihin, mutta Argentiinaa ei lopputurnauksessa nähdä.

Edellisten MM-kisojen hopeamitalisti ja maailmanrankingin nelonen kärsi nimittäin sensaatiomaisen tappion ratkaisevassa karsintaottelussa Dominikaaniselle tasavallalle ja jäi näin ulos syksyn MM-kisoista.

Dominikaaninen tasavalta on maailmanlistalla heti Suomen jälkeen sijalla 25, mutta altavastaajan asema ei haitannut, kun Argentiina kaatui vieraskentällä lukemin 79–75.

Amerikan karsintalohkon E voitti Kanada, joka hävisi vain yhden 12 ottelustaan. Dominikaaninen tasavalta keräsi yhdeksän voittoa. Kolmas jatkoon menijä oli Venezuela ennen tasapisteisiin päätynyttä Argentiinaa.

Argentiina näytti olevan menossa MM-turnaukseen, kun se johti ratkaisuottelua 17 pisteellä reilut 12 minuuttia ennen päätössummeria.

Dominikaaninen tasavalta sai kuitenkin Argentiinan hyökkäyksen kuriin paikkapuolustuksellaan ja nousi lopulta voittoon. Viimeinen neljännes kirjattiin vieraille murskalukemin 25–11.

”Mielenlaatumme oli erilainen viimeisellä neljänneksellä. Tiesimme, ettemme voi tasoittaa peliä yhdellä hyökkäyksellä, joten meidän piti tehdä töitä. Valmentajamme sanoi, että ottelu ratkeaa viimeisellä kolmella minuutilla, ja niin kävi. En voi uskoa, että menemme MM-kisoihin”, Dominikaanisen tasavallan 19-vuotias Jean Montero kommentoi Kansainvälisen koripalloliiton Fiban sivuilla.

Argentiina oli selvinnyt MM-kisoihin yhdeksän kertaa peräkkäin, ja edellisen kerran kisat jäivät väliin vuonna 1982.

”Emme tyrmänneet heitä, ja epävarmuus alkoi hiipiä ajatuksiin. Tämä on kova isku. Emme toipuneet siitä, kun he tasoittivat pelin. Tämä on minun vastuullani”, Argentiinan päävalmentaja Pablo Prigioni kommentoi.

Suomi kohtaa karsintojen päätösottelussaan tänään Saksan. Molemmat joukkueet ovat varmistaneet jo paikkansa kisoissa, mutta ottelussa on panoksena karsintalohkon voitto.