Markkanen teki uuden oman ennätyksensä peräkkäisissä vapaaheitoissa.

Utah Jazzin suomalaistähti Lauri Markkanen on ollut huimassa vireessä koripallon NBA:ssa läpi kauden. Yksi miehen erityisen vahvoista alueista ovat olleet vapaaheitot, ja vakuuttavan tekemisen taustasta saatiin uutta vahvistusta tiistaina.

Markkanen on tällä kaudella pelannut Jazzin riveissä 56 ottelua ja tehnyt keskimäärin 25,2 pistettä ottelua kohti. Levypalloja on tarttunut käsiin keskimäärin 8,5.

Pelitilanteiden heittoprosentti on 51,4 ja kolmosten 40,9. Molemmat ovat uran parhaat lukemat.

Vapaaheittoviivalta Markkanen on yrittänyt koria 324 kertaa, ja 286 kertaa sukka on heilunut. Vapaaheittoprosentti 88,3 on niin ikään uran paras. Vähintään 25 pisteen keskiarvolla pelanneista Markkasen prosentti on neljänneksi paras koko NBA:ssa.

Syy minkä tahansa urheilulajin osaamiseen poikkeuksellisen hyvin on lähes aina yksi ja sama: harjoittelu. Niin Markkasen vapaaheittojenkin kohdalla.

Utahissa toimivan KSL Sportsin radiotoimittaja Ben Anderson kertoi Twitterissä jutelleensa Markkasen kanssa maanantain harjoituksissa.

”Markkanen sanoi tehneensä uuden ennätyksensä upottamalla 87 peräkkäistä vapaaheittoa tänään”, Anderson kirjoitti.

Andersonin mukaan Markkasen edellinen ennätys oli 82 peräkkäistä onnistumista ja tavoitteena on tasan sata.

Markkanen ja Jazz ovat seuraavan kerran tositoimissa jo ensi yönä Suomen aikaa, kun joukkue isännöi San Antonio Spursia. Jazzilla on 62 ottelusta 31 voittoa, Spursilla 61 ottelusta vain 14 voittoa.

Joukkueet kohtasivat edellisen kerran lauantaina, ja Jazz voitti helposti lukemin 118–102. Markkanen heitti 27 pistettä. Vapaaheittoviivalta upposi jokainen kuudesta yrityksestä.