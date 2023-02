Italialainen Antonio Tiberi tuomittiin maksamaan kissan tappamisesta 4 000 euroa sakkoa.

Italialainen ammattipyöräilijä Antonio Tiberi on saanut virallisen oikeusprosessin seurauksena poikkeuksellisen tuomion.

Korkeimman tason eli maailmankiertueen amerikkalaisen tallin Trek-Segafredon palkkalistoilla oleva 21-vuotias Tiberi tuomittiin ministerin kissan ampumisesta.

Asiasta kertoivat tiistaina useat viestimet, muun muassa Britannian yleisradioyhtiö BBC.

Tiberi, 21, asuu verotussyistä San Marinossa. Kertomansa mukaan Tiberi kokeili kotonaan ilmakivääriä. Hän tähtäsi kadulla kulkenutta kissaa päähän ja veti liipaisimesta.

Mediatietojen mukaan kissa kuului Tiberin naapurissa asuvalle San Marinon turismista vastaavalle ministerille Federico Pedinille.

Tiberi tuomittiin maksamaan 4 000 euroa sakkoa.

”Kissa ei häirinnyt ketään. Se oli ollut meillä pitkän aikaa. Kolmevuotias tyttäreni Lucia rakasti sitä. Kukaan ei voi tappaa lemmikkiä ja selvitä siitä 4 000 euron sakolla”, Pedini sanoi Corriere della Seran mukaan, jota BBC referoi.

BBC:n mukaan Tiberi oli muuttanut San Marinoon hiljattain.

Manageritoimisto julkaisi tiistaina illalla Tiberin pahoittelut tapahtuneesta.

”Kadun syvästi häpeällistä toimintaani. Kissan ampuminen oli valtavan tyhmää ja vastuutonta. Sen vakavuuden ja aiheuttaman vaaran tajusin vasta jälkikäteen”, Tiberi sanoi ja lisäsi, että asiassa ei ole mitään seliteltävää.

Tiberi sanoi ottavansa mukisematta tuomion vastaan, ymmärtävänsä saamansa kritiikin ja pyysi vuolaasti anteeksi.

Tiberi on aika-ajon nuorten maailmanmestari vuodelta 2019.

Tämän kauden hän on aloittanut hyvin. Tiberi sijoittui sunnuntaina päättyneessä Arabiemiraattien etappikilpailussa (UAE Tour) seitsemänneksi, ja tammikuussa hän oli kahdeksas Australian etappikilpailussa (Tour Down Under).