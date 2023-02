Hiihtofanit lensivät Saksan Müncheniin, josta tekivät yli viiden tunnin linja-automatkan kisapaikalle.

Planica

Tunnelma kohoaa Planican MM-hiihdoissa, kun toinen kisaviikko käynnistyy naisten 10 kilometrin vapaan väliaikalähtökisalla tiistaina.

Stadionalueella on aiempaa enemmän norjalaisia, mutta myös äänekäs suomalaisfanien joukko. Siitä pitää huolen Krista Pärmäkosken manageri Aki Pajunoja, joka järjesti Ikaalisten matkatoimiston kanssa fanimatkan Planicaan.

Ryhmä on ostanut yhteensä lähes 70 lippupakettia. Pieni joukko oli kisoissa jo viime viikolla. Toiselle viikolle paikalle on tullut bussillinen väkeä. He lensivät Saksan Müncheniin, josta tekivät yli viiden tunnin linja-automatkan kisapaikalle.

Ryhmä koostuu ennen kaikkea Pärmäkosken tukijoista, sponsoreista, läheisistä ja faneista, mutta mukana on muitakin hiihdon ystäviä, muiden muassa Eveliina Piipon vanhemmat ja veli.

Pajunoja ja Ikaalisten matkatoimisto järjestivät vastaavanlaisen matkan myös neljä vuotta sitten MM-Seefeldiin. Siltä reissulta on moni sama kasvo matkassa myös nyt.

Kisan alkuun on vielä puolisen tuntia, mutta fanijoukko on jo hyvissä asemissa maalialueen vieressä. Massiivista fanilippua käsissään pitelevä Pajunoja sanoo, että yleensä arvokisoissa pitää olla ottamassa paikat hyvissä ajoin, joten yllätys onkin suuri, kun katsomossa piisaa tilaa reilusti.

”Reissu on ollut jo nyt aivan mahtava. On upeaa olla täällä taas”, Ikaalisten matkatoimiston toimitusjohtaja Esa Talonen sanoo ja kertoo, että tavoitteena on nostaa suomalaista hiihtokulttuuria.

Tuota kulttuuria ovat luomassa Mauri Makkula ja Leena Permanto. Lahtelaiset ovat tulleet jännittämään kisoja samaan tapaan kuin neljä vuotta sitten. Makkula heiluttaa lippua, jossa on iso Pärmäkosken kuva.

”Krista on yksi suosikeista”, hän sanoo.

Krista Pärmäkosken manageri Aki Pajunoja (oik.) seurasi kisaa Asko Pesosen kanssa.

Topi ja Tarja Piippo jännittivät tyttärensä Eveliinan kilpailua.

Pärmäkosken vanhemmat Ari ja Kirsi Lähteenmäki saapuivat MM-kisoihin toiselle kisaviikolle.

Makkula ei odota vielä tältä matkalta mitaleja, mutta kertoo, että pronssi voisi olla tyrkyllä, jos kaikki menee oikein nappiin. Sen sijaan hän odottaa kunnon menestystä viikonlopun pitkiltä matkoilta.

”Fiilis tänne vetää. Täällä on hieno tunnelma”, Makkula sanoo.

Yksi Pärmäkosken pääyhteistyökumppaneista on Feelia. Elintarvikeyrityksen markkinointipäällikkö Katariina Tolvanen on saapunut Planicaan kisoja seuraamaan. Lempäälässä asuva paljasjalkainen tamperelainen kehuu yhteistyötä Ikaalisten hiihtotähden kanssa.

”Minusta on tullut super hiihto- ja Krista-fani. Toivotaan, että tänään otetaan mitali kotiin.”

Startti lähestyy. Pirkkalalaisen Eveliina Piipon vanhemmat Tarja ja Topi Piippo ovat ottaneet paikat katsomon eturivistä. Se on kuulemma hyvä paikka, kun näkee maaliintulon ja myös hiihtäjätkin kahteen kertaan kisan aikana.

”Jännää on, mutta on hienot fiilikset”, he sanovat.

Vanhemmat olivat paikalla myös tyttären edellisissä arvokisoissa Seefeldissä 2019. Sen jälkeen hiihtäjällä riitti vaikeuksia muun muassa selän kanssa. Isä on tyytyväinen, ettei se enää vaivaa.

Kannustushuudot on jo mietittynä.

”Meillä on Karjalasta tuotuja lehmänkelloja. Sen hän kuulee. Sitten huudetaan vain, että ’hyvä, Eve’, mutta ei tarvitse”, Topi Piippo sanoo.

Eve-huudot raikuvat katsomosta, kun Piippo menee starttipaikalle. Se ei jää hiihtäjältä kuulematta. Hän heiluttaa kättään fanikatsomolle.

Hieman myöhemmin on Pärmäkosken vuoro startata. Esa Talonen iskee rummulla tahtia, ja katsojat laulavat:

”Oi Suomi on! Oi Suomi on! Oi Suomi on niin ihanaa. On meillä suo, kuokka ja Krista, oi Suomi on niin ihana.”

Kisan aikana tunnelma rauhoittuu, kun hiihtäjät ovat reitillä. Tilanteen kehittymistä seurataan tulospalvelusta puhelimella.

Kuuluttajan lausumistyyli saa suomalaiset naurahtamaan.

”Pärrrrrmäkoski”, kuuluu kovaäänisistä, kun hiihtäjä tulee puolimatkaan.

Piippo saapuu maaliin täysin uupuneena. Hän saa tukea poistuessaan maalialueelta.

”Hienosti hiihti. Varmaan lopussa vähän sammahti. Näytti, että oli aika paljon happoa”, äiti Tarja Piippo sanoo.

Hiihtäjä itse ei juuri kiertele ja kaartele, kun kommentoi suoritustaan: oli raju kisa, hapotti, kunto loppui, tulos ei tyydytä. Piippo on päämatkallaan 16:s.

Myös Pärmäkoskelle kisan toinen puolikas on tuskainen. Hän on 17. lähes samalla ajalla Piipon kanssa. Se on hänen huonoin arvokisasijoituksensa kahdeksaan vuoteen.

Pärmäkoski kampeaa itsensä lumesta sauvojen varassa ja vilkuttaa tukijoilleen.

”Kyllä he siellä mekkalaa pitivät. Yllättävän hyvin oli muutenkin suomalaisia paikalla. Uskon, että tällä viikolla on ihan hyvä meininki, vaikka muuten on ollut ehkä vähän vähemmän yleisöä mihin on arvokisoissa totuttu”, Pärmäkoski sanoo.

Tulokset:

Naiset, 10 km hiihto (v): 1) Jessie Diggins USA 23.40,8, 2) Frida Karlsson Ruotsi jäljessä 14,0 sekuntia, 3) Ebba Andersson Ruotsi –19,5, 4) Anne Kjersti Kalvå Norja –35,1, 5) Ingvild Flugstad Östberg Norja –46,6, 6) Francesca Franchi Italia –51,2, 7) Pia Fink Saksa –53,2, 8) Nadine Fähndrich Sveitsi –55,6, 9) Kerttu Niskanen Suomi –56,6, 10) Maja Dahlqvist Ruotsi –58,5,

... 16) Eveliina Piippo Suomi –1.14,5, 17) Krista Pärmäkoski Suomi –1.15,4,... 32) Jasmi Joensuu Suomi –2.13,4.

